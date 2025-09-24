Habertürk
        Galatasaray
        GS
        18
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Fenerbahçe
        FB
        12
        Samsunspor
        SAMS
        11
        Trabzonspor
        TS
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gaziantep FK
        GFK
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Beşiktaş
        BJK
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        4
        Gençlerbirliği
        GB
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        2
        Bodrum FK: 2 - Van Spor FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bodrum FK, evinde Van Spor FK'yı 2-0 mağlup etti. Taulant Seferi'nin attığı gollerle galibiyete ulaşan Bodrum FK, puanını 14'e yükseltti. Van Spor FK ise haftayı 9 puanla tamamladı.

        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bodrum FK ile Van Spor FK karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Bodrum FK oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 21 ve 60. dakikalarda Taulant Seferi attı.

        Bu sonucun ardından Bodrum FK puanını 14'e yükseltirken, Van Spor FK ise 9 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Bodrum FK, Manisa FK'ya konuk olacak. Van Spor FK, Amed SK'yı ağırlayacak.

