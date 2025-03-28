Bodrum FK: 2 - Fenerbahçe: 4 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bodrum FK ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler maçtan 4-2 galip ayrıldı.

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Karşılaşmanın ilk yarısı 5 gole sahne oldu. Fenerbahçe'de Milan Skriniar, mücadelenin 5. dakikasında fileleri havalandırdı ve Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü attı. 31. dakikada ise George Puşçaş'ın kazanılan penaltıyı gole çevirmesinin ardından Bodrum FK skora dengeyi getirdi. Fenerbahçe ise bu golün 1 dakika sonrasında Oğuz Aydın ile cevabını geciktirmedi: 2-1. 36. dakikada ise Sebastian Szymanski, skoru 3-1'e getiren golü attı. 44. dakika ise Fenerbahçe lehine penaltı kararı çıktı. Topun başına geçen Anderson Talisca, 45. dakikada takımının 4. golünü attı.

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İkinci yarıda ise Bodrum FK'de oyuna sonradan dahil olan Fredy, 85. dakikada farkı 2'ye indirdi: 4-2. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe maçtan 4-2 galip ayrıldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Bodrum FK ise Alanyaspor'a misafir olacak. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki puanını 65'e yükseltti. Bodrum FK ise 30 puanda kaldı.

BODRUM'DA PENALTI KARARI Bodrum FK, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği maçta VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Mücadelenin 27. dakikasında Okita'nın ceza sahasında çevirdiği top Anderson Talisca'dan geri döndü. Bodrumlu oyuncular, bu pozisyonda penaltı itirazında bulundu. Hakem Atilla Karaoğlan, kendisine itirazda bulunan Bodrumlu oyunculara VAR ile konuştuğunu işaret etti. Hakem Karaoğlan, bir süre VAR kontrolünün ardından pozisyonu izlemeye ekrana gitti ve daha sonra penaltı noktasını gösterdi. REKLAM Bodrum'da penaltıda topun başına geçen George Puscas, 31. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı.

BİR PENALTI DA FENERBAHÇE'YE! Mücadelenin 44. dakikasında Erkan Değişmez'in müdahalesi sonrasında Mert Müldür yerde kaldı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan bu pozisyonun ardıdnan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Anderson Talisca, penaltıyı gole çevirdi. TADIC, "DALYA" DEDİ 72. dakika oyuna dahil olan Dusan Tadic, Bodrum FK karşısında sarı-lacivertli formayla 100. resmi maçına çıktı. Sırp oyuncu, Fenerbahçe tarihinde ikinci sezonunda bunu başaran ilk isim oldu.

FENERBAHÇE TARAFTARI BODRUM'DA YOK Milli maç arasının ardından Süper Lig'de Bodrum Futbol Kulübü'ne konuk olan Fenerbahçe'nin taraftarı cezası nedeniyle karşılaşmayı statta izleyemedi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray karşılaşması sonrası sarı-lacivertli futbolseverlerin 2 deplasman karşılaşmasından men edildiğini açıklamıştı. Bodrum Stadı'nda takımlarını destekleyemeyen Fenerbahçeli taraftarlar bir sonraki deplasman olan Sivasspor maçına da alınmayacak. REKLAM

MOURINHO'DAN İLK 11 KARARI Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK deplasmanında değişikliklere gitti. Portekizli teknik adam, İrfan Can Kahveci'ye ilk 11'de şans verirken, Dusan Tadic'i yedek soyundurdu. Fenerbahçe orta sahasının önemli isimlerinden Fred, milli ara sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle Bodrum FK maçının kamp kadrosunda yer almadı. Yine arada sakatlanan golcü Edin Dzeko da müsabakaya yedek kulübesinde başladı. Mourinho, bu karşılaşmada kaleci Livakovic'i kızağa çekti, İrfan Can Eğribayat'ı oynattı.

BODRUM'UN KALESİNİ RÜZGAR DEVRALDI Bodrum FK takımında ise kaleci krizi yaşandı. Fenerbahçe maçında cezası nedeniyle Portekizli eldiven Diogo Sousa görev yapamadı. Tecrübeli file bekçisi Gökhan Akkan ise sakatlığını atlatamadı. Üçüncü kaleci Kerem Yusuf'un ise maçtan 1 gün önce omzu çıktı. Yeşil-beyazlılarda Fenerbahçe maçında kaleyi 18 yaşındaki Rüzgar Mehmet Adıyaman devraldı. Genç kaleci kariyerindeki ilk Süper Lig karşılaşmasını Fenerbahçe'ye karşı oynadı. REKLAM

MOURINHO, ESKİ YARDIMCISI İLE RAKİP OLDU Yıllarca Porto, Real Madrid ve Chelsea gibi dünya devi takımlarda birlikte çalışan ve büyük başarılara imza atan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Bodrum FK'nın Teknik Direktörü Jose Morais bu kez rakip oldu. İki Portekizli karşılaşma öncesi birbirlerine sarılıp başarılar diledi. Morais, Porto'dan Mourinho'nun asistanlığını üstlenirken, Real Madrid ve Chelsea'de ise yardımcı antrenörlüğünü yapmıştı. Karşılaşma öncesinde top toplayıcı çocuklar Mourinho'ya yoğun ilgi gösterdi. Portekizli teknik adam da çocukların ilgisini karşılıksız bırakmayıp birlikte fotoğraf çektirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR REKLAM 5. dakikada sağ kanattan Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta topu kaleci Rüzgar Mehmet Adıyaman çeldi. Kafalardan seken topu, son olarak Skriniar kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1. 13. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Amrabat topu ceza sahası önüne hareketlenen Talisca'ya aktardı. Talisca'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 26. dakikada gelişen Bodrum FK atağında Üzeyir Ergün ceza sahasına orta yaptı. Puscas'ın kafa vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu kornere çeldi. Kornerin ardından Brazo'nun ceza sahasına yolladığı topu Talisca uzaklaştırdı. Devam kararı veren hakem Atilla Karaoğlan gelen uyarı sonucu VAR monitörüne giderek pozisyonu yeniden inceledi. Pozisyonda topun Talisca'nın eline çarptığına karar veren Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. 31. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Puscas, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. 32. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahasında topla buluşan En-Nesyri, Oğuz Aydın'a pas verdi. Aydın’ın vuruşunda top ağlara gitti: 1-2. REKLAM 36. dakikada sağ kanattan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına yaptığı ortada topa kaleci Rüzgar Mehmet Adıyaman dokundu. Boşta kalan topu Szymanski kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 1-3. 44. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında topla ceza sahasına giren Mert Müldür, Erkan Değişmez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. 45. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-4. Fenerbahçe, müsabakanın ilk yarısını 4-1 üstün tamamladı. 54. dakikada ceza yayının gerisinde topu alan İrfan Can’ın uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 59. dakikada Fredy’nin ara pasına hareketlenen Okita’nın ceza yayından şutunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağın sahibi oldu. 65. dakikada Fredy’nin ara pasında Puşçaş savunma arkasına sarktı ve ceza sahası sol çaprazında kaleci İrfan Can ile karşı karşıya kaldı. Puşçaş’ın şutunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kurtardı. 85. dakikada sağ taraftan Üzeyir’in arka direğe ortasında Mohammed, kafayla pasını Fredy’ye aktardı. Fredy’nin altıpasın gerisinden bekletmeden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-4 90+2. dakikada Fredy'nin sol taraftan doğrudan kaleyi düşünerek kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.