Bodrum'da yenileme başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, son dönemde sürekli su kesintileriyle gündeme gelen Bodrum Yarımadası'nda sürekli arızaların meydana geldiği ana içme suyu hatlarının yenilenmesi için çalışma başlattı.

İlk olarak Gölköy Mahallesi'nde bulunan Gölköy, Gündoğan, Kızılburun, Dağbelen, Farilya, Yalıkavak, Dirmil, Geriş, Koyunbaba, Erdemil, Gümüşlük, Peksimet, Turgutreis, Bahçelievler, Akçaalan ve Karabağ mahallelerini besleyen içme suyu hattının 600 metrelik kısmının değişimi yapıldı.

Arızaların ortadan kalkması ve vatandaşlara kesintisiz olarak su sağlanabilmesi amacıyla yapılan yenileme çalışmasının ardından hatların sorunsuz olarak devreye alınabilmesi için bağlantı işlemleri başlatıldı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü'nden çalışmaya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Çalışma sırasında su alımı durdurulacak ve hattın dolum işlemlerine imalatın tamamlanmasının ardından başlanacaktır. Çalışmanın tamamlanması ile birlikte hat tekrar doldurulmaya başlanacak ve alt kotlardan itibaren su alımına başlanarak kademeli olarak üst kotlara su verilecektir. Su alımının tamamlanması ve hattın tam kapasiteyle devreye alınmasının ardından su kesintisi sona erecek.