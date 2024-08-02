Bodrum'da kıyıya vuran Akdeniz foku öldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bitkin halde sahile vuran Akdeniz foku, kısa bir süre sonra kıyıda öldü
Giriş: 02.08.2024 - 04:25 Güncelleme: 02.08.2024 - 07:32
Bodrum ilçesi Geriş Mahallesi'nde bir sitenin önünde, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yetişkin Akdeniz foku, sahile vurdu.
Akdeniz foku, daha sonra yaklaşık 50 metre açıldıktan sonra ters dönmüş bir şekilde tekrar kıyıya vurdu.
DHA'nın haberine göre; enfeksiyon nedeniyle öldüğü tespit edilen Akdeniz foku, belediye ekipleri tarafından bölgeden alındı.
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