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        Haberler Gündem Güncel Bodrum'da izinsiz iskeleye para cezası | Son dakika haberleri

        Bodrum'da izinsiz iskeleye 1 milyon TL ceza

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz cephesine izinsiz olarak ahşap platform ve iskele yaptığı tespit edilen işletmeye yaklaşık 1 milyon lira idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 18:17 Güncelleme: 10.04.2025 - 18:17
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        Bodrum'da izinsiz iskeleye para cezası
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz cephesine ahşap platform ve iskele yapan işletmeye para cezası uygulandı.

        Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkbükü Mahallesi'nde bir restoranın deniz kıyısına ahşap platform ve iskele yapımına başlandığı yönünde ihbar alınması üzerine çalışma yürütüldü.

        Ahşap platform ve iskele, Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekiplerinin müdahalesiyle kaldırıldı.

        İşletmeye yaklaşık 1 milyon lira idari para cezası verildiği belirtildi.

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