Bodrum'daki koylarda rutin çalışmalarını sürdüren, Habertürk muhabiri Onur Aydın, Hürriyet Gazetesi muhabiri Cenker Tezel ve TV100 muhabiri Mete Eşki ölümden döndü.

Üç muhabir ve bir kaptanın bulunduğu tekneye, Bodrum'un ünlü mekanlarından Maça Kızı'na ait olan bir tekne çarptı. Teknede bulunan dört kişi şans eseri kurtuldu.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Osman adındaki kaptan ve üç muhabir, Bodrum'daki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Habertürk Muhabiri Onur Aydın, "Saniyelerle ölümden döndük. Fotoğraf çekerken, bir anda kaptanın bulunduğu bölümden teknenin bize doğru geldiğini gördük ve hepimiz bir anda denize atladık" dedi.

PERVANE KAPTANIN AYAĞINI YARALADI!

Teknenin muhabirlerin bulunduğu bota çarpmasının ardından pervaneye takılan kaptanın ayağı ağır yara aldı.







Cenker Tezel