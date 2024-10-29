Bodrum'da dalgıçlar su yüzeyinde ve su altında Cumhuriyetin 101. yıl dönümünü kutladı

Bodrum Sualtı ve Doğa Sporları Merkezi ev sahipliğinde bir araya gelen dalgıçlar, tekne ile önce Büyük Resif'e ardından da Blue Exile Art Project Sualtı Parkı'nın bulunduğu Görecek Adası mevkisine gitti.

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Dalgıçlar burada su altında ve su yüzeyinde Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı. Dalgıçların etkinliği su altında ve havadan AA muhabirince de görüntülendi.

Eğitmen Tolga Dokumacı, AA muhabirine, coşkulu bir kutlama yaptıklarını söyledi.

Dokumacı, "Su altındaki kutlamamızdan sonra dalışların bitiminde su yüzeyinde Cumhuriyet'imizin 101. yıl dönümünü kutladık. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve rahmetle anıyoruz." dedi.

Dalgıçlardan Hamza Doğan da kutlama programına destek olanlara teşekkür etti. Etkinliğe katılan Ebru Ören ise "Çok heyecanlıydık. Çok güzeldi. Coşkulu bir ortamdı." diye konuştu.