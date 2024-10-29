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        Haberler Gündem Bodrum'da dalgıçlar su yüzeyinde ve su altında Cumhuriyetin 101. yıl dönümünü kutladı

        Bodrum'da dalgıçlar su yüzeyinde ve su altında Cumhuriyetin 101. yıl dönümünü kutladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 101. yılı su altında ve üstünde Atatürk posteri ve Türk bayrağı açılarak kutlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 21:09 Güncelleme: 29.10.2024 - 21:09
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        Bodrum Sualtı ve Doğa Sporları Merkezi ev sahipliğinde bir araya gelen dalgıçlar, tekne ile önce Büyük Resif'e ardından da Blue Exile Art Project Sualtı Parkı'nın bulunduğu Görecek Adası mevkisine gitti.

        Dalgıçlar burada su altında ve su yüzeyinde Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı. Dalgıçların etkinliği su altında ve havadan AA muhabirince de görüntülendi.

        Eğitmen Tolga Dokumacı, AA muhabirine, coşkulu bir kutlama yaptıklarını söyledi.

        Dokumacı, "Su altındaki kutlamamızdan sonra dalışların bitiminde su yüzeyinde Cumhuriyet'imizin 101. yıl dönümünü kutladık. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve rahmetle anıyoruz." dedi.

        Dalgıçlardan Hamza Doğan da kutlama programına destek olanlara teşekkür etti.

        Etkinliğe katılan Ebru Ören ise "Çok heyecanlıydık. Çok güzeldi. Coşkulu bir ortamdı." diye konuştu.

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        #BODRUM
        #dalgıçlar
        #haberler
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