Bodrum'da ana su isale hattında patlama
Bodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yolda çukur oluştu, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti, bölgede su kesintilerinin yaşanabileceği belirtildi
Bodrum'da ana su isale hattında patlama meydana geldi. Olay, dün saat 18.00 sıralarında Ortakent Mahallesi Ali Kelle Ormanı mevkisinde meydana geldi.
DHA'nın haberine göre; patlama nedeniyle tonlarca su boşa akarken, yolda çukur oluştu. Patlamayla birlikte akan sular önce dereye oradan da denize ulaştı.
Araç sürücüleri çukur oluşan yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bir otomobil de içinde kaldı. Öte yandan bölgede su kesintilerinin de yaşanabileceği belirtildi.