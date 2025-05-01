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        Haberler Gündem Bodrum'da 4,1 büyüklüğünde deprem

        Bodrum'da 4,1 büyüklüğünde deprem

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 02.48'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliğinin 7 kilometre olduğu belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 03:23 Güncelleme: 01.05.2025 - 03:23
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        Bodrum'da 4,1 büyüklüğünde deprem
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 02.48'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.48'de merkez üssü Bodrum olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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