Bodrum'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 02.48'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliğinin 7 kilometre olduğu belirlendi
Giriş: 01.05.2025 - 03:23 Güncelleme: 01.05.2025 - 03:23
Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 02.48'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Fotoğraf: DHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.48'de merkez üssü Bodrum olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.
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