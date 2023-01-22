Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Bodrum Belediye Başkanı Aras’a yumruklu saldırı

Bodrum marina bölgesindeki bir gece kulübünde meydana gelen olayda bir vatandaşın Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a saldırdığı ortaya çıktı. Mekanın kamerasına yansıyan görüntülerde söz konusu vatandaşın Bodrum Belediye Başkanı Aras’ın yanına yaklaşıp yumrukladığı gözleniyor

Giriş: 22.01.2023 - 20:59 | Güncelleme: ABONE OL
Bodrum Belediye Başkanı Aras’a yumruklu saldırı
Bodrum Belediye Başkanı'na yumruklu saldırı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Vatandaş ile kavga eden Ahmet Aras, darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi olurken, karşı tarafta Ahmet Aras’ın kendisini darp ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Ahmet Aras, konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Dün akşam misafirlerimle yemek yediğim sırada, Bitez Liman sorumlusu olarak görev yaparken, limana tekne bağlamak isteyenlerden rüşvet aldığı yönündeki şikayetler nedeniyle disiplin kurulumuza sevk edilen ve kurul kararıyla görevine son verilen bir şahsın, beni ve misafirlerimi önce sözlü, ardından fiziki tacize kalkışması ve bu tacize görevliler tarafından anında müdahale edilerek şahsın gözaltına alınması durumundan ibarettir."

Yerel Bodrum Kadraj gazetesinin haberinde ise Aras’ın kavga ettiği vatandaşın geçen yıllarda Bodrum Belediyesi bünyesindeki eski liman müdürü A.Ö. olduğu aktarıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kuraklık tablosu ağırlaşıyor! Tarım merkezinde tehlike büyüyor
Kuraklık tablosu ağırlaşıyor! Tarım merkezinde tehlike büyüyor
İş yerinin çatı katında çıkan yangın söndürüldü
İş yerinin çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Otomobil kamyona çarptı! 2 yaralı
Otomobil kamyona çarptı! 2 yaralı
Libya Dışişleri Bakanı, Arap Birliği'ni eleştirdi
Libya Dışişleri Bakanı, Arap Birliği'ni eleştirdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.