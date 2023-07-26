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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Bodrum Bale Festivali 5 Ağustos’ta başlıyor

        Bodrum Bale Festivali 5 Ağustos’ta başlıyor

        12 gün boyunca Bodrum'un tarihi mekanlarında bale keyfi yaşatacak olan Bodrum Bale Festivali, zengin bir program ve büyüleyici performanslarıyla 5-17 Ağustos tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 09:39
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        Bodrum Bale Festivali Ağustos'ta başlıyor
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        Türkiye’den ve dünyadan seçkin bale ve modern dans yapıtlarını buluşturan 20’nci Uluslararası Bodrum Bale Festivali, her sene olduğu gibi bu sene de zengin bir program ve zihinlerde iz bırakacak performanslarla sanatseverlerle buluşuyor.

        Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri’nde dünya ve Türkiye prömiyerleri gerçekleştirilen, seyircinin büyük beğenisi ile her temsili kapalı gişe oynamış 4 çok özel eserin yanı sıra yabancı konuk toplulukların sahneleyecekleri 2 performans ile birlikte toplam 6 eserin yer aldığı festival, 12 gün boyunca bale keyfini Bodrum’un olağanüstü güzellikteki tarihi mekanlarına taşıyacak.

        Bale severler festival kapsamında 5 Ağustos’ta Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Harem Balesi’ni, 8 Ağustos’ta İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin sahnelediği “Notre Dame'ın Kamburu Balesi”ni, 11 Ağustos’ta Navdhara Hindistan Dans Tiyatrosu tarafından sahnelenen “A Passage to Bollywood” gösterisini, 13 Ağustos’ta İspanyol Flamenco Dans Topluluğu’nun avangart flamenko gösterisi “Woman By Aarón Vivancos”u ve 16-17 Ağustos’ta ise İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen “Don Kişot Balesi”ni izleme şansı bulacak.

        Bu yıl 5-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nin biletleri Biletinial’da satışa sunuldu.

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        #Bodrum Bale Festivali
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