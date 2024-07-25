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        Haberler Magazin Bodrum Antik Tiyatro'daki Sunag'a özel koruma - Magazin haberleri

        Bodrum Antik Tiyatro'daki Sunag'a özel koruma

        Bodrum Antik Tiyatro'daki Sunag, konserler sırasında şarkıcılar, üzerine çıkmasın diye güvenlik görevlisiyle korunmaya başlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 12:27 Güncelleme: 26.07.2024 - 09:26
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        Konserde Sunag'a özel koruma
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        Göksel; dün gece, Bayhan Müzik organizasyonuyla Bodrum Antik Tiyatro konseri için sahneye çıktı. Konserde ilginç bir olay yaşandı.

        Bodrum Antik Tiyatro, 2002'de konser alanı olarak kullanılmaya başlandıktan sonra, Antik dönemde bolluk - bereket için tanrılara sunum yapılan, bir diğer adı Altar olan Sunag yerinden kaldırılmayarak olduğu yerde bırakıldı. O Sunag, sahnenin bir bölümüne denk geldi.

        Sunag, sahnenin bir bölümünde yer alması bu yıla kadar hiçbir sorun teşkil etmedi. Ta ki 20 Haziran'a kadar... Yıldız Tilbe, konseri sırasında Sunag'ın üzerine çıkmak istedi. Tilbe, görevlilerce engellendi.

        Teoman

        23 Temmuz'da ise Teoman, şarkılarının bir bölümünü Sunag'ın üzerine uzanarak seslendirdi. Görevliler, o anlara yetişemedi.

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        Bunun üzerine Sunag'ın başına bir güvenlik görevlisi getirildi.

        O görevli, konser boyunca Sunag'ın hemen yanında oturarak gerekli olduğu takdirde şarkıcıları uyarmaya başladı.

        Güvenlik görevlisi, Göksel'in ilgisini çekti. Görevliyle esprili bir konuşma yapan Göksel; "İnsanın bu taşı sahnede görünce bir oturası geliyor. Tabii olacak iş değil. Siz burada böyle oturacağınıza bence kulise sanatçıları uyaran bir yazı asın, daha mantıklı olur. Sizin de işiniz çok zor, taşı koruyorsunuz hem de sanatçılardan ama olan oldu, oturan oturdu. Böyle korunduğunu ilk kez gördüm" dedi.

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        #GÖKSEL
        #Bodrum Antik Tiyatro
        #Bodrum Antik Tiyatro mezar

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