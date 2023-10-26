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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Bodo/Glimt Beşiktaş maçı hangi kanalda ve ücretsiz ve şifresiz mi canlı yayınlanacak? Bodo/Glimt BJK maçı ne zaman ve saat kaçta? - Beşiktaş Haberleri

        Bodo/Glimt Beşiktaş maçı hangi kanalda ve ücretsiz mi yayınlanacak?

        Bodo/Glimt Beşiktaş maçı için artık heyecan dorukta. D Grubu 3. hafta mücadelesine sahne olacak zorlu karşılaşmada temsilcimiz Beşiktaş, grubundaki ilk 3 puanını Norveç deplasmanında arayacak. Bu sezon şimdiye dek inişli çıkışlı bir grafik sergileyen siyah beyazlılar, bu akşam oynanacak karşılaşmada alacağı galibiyetle çıkışa geçmek istiyor. İşte, Bodo/Glimt Beşiktaş maçı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 22:43 Güncelleme: 26.10.2023 - 22:43
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        • 1

          UEFA Konferans Ligi'nde günün ikinci seansından temsilcilerimizden Beşiktaş, deplasmanda Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Grubunda oynadığı ilk maçta Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah beyazlılar, sahasında ise Lugano'ya 3-2 mağlup oldu. İşte, bu akşam ilk 3 puanı için mücadele edecek siyah beyazlıların Bodo/Glimt maçı hakkında bilgiler...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          BODO/GLIMT BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

          Bodo/Glimt Beşiktaş maçı 26 Ekim Perşembe günü oynanacak. Zorlu mücadelenin başlama saati ise 22:00 olarak açıklandı.

        • 3

          BODO/GLIMT BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          UEFA Konferans Ligi H Grubu 3. karşılaşmasına sahne olacak Bodo/Glimt Beşiktaş maçı, dijital medya platformu Exxen'den yayınlanacak.

        • 4

          BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

          Mert Günok, Rosier, Colley, Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Rashica Ghezzal, Muleka, Aboubakar

        • 5

          UEFA KONFERANS LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

          1- Lugano / 4 Puan

          2- Club Brugge / 4 Puan

          3- Bodo/Glimt / 1 Puan

          4- Beşiktaş / 1 Puan

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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