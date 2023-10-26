Bodo/Glimt Beşiktaş maçı hangi kanalda ve ücretsiz mi yayınlanacak?
Bodo/Glimt Beşiktaş maçı için artık heyecan dorukta. D Grubu 3. hafta mücadelesine sahne olacak zorlu karşılaşmada temsilcimiz Beşiktaş, grubundaki ilk 3 puanını Norveç deplasmanında arayacak. Bu sezon şimdiye dek inişli çıkışlı bir grafik sergileyen siyah beyazlılar, bu akşam oynanacak karşılaşmada alacağı galibiyetle çıkışa geçmek istiyor. İşte, Bodo/Glimt Beşiktaş maçı hakkında detaylar...
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UEFA Konferans Ligi'nde günün ikinci seansından temsilcilerimizden Beşiktaş, deplasmanda Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Grubunda oynadığı ilk maçta Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah beyazlılar, sahasında ise Lugano'ya 3-2 mağlup oldu. İşte, bu akşam ilk 3 puanı için mücadele edecek siyah beyazlıların Bodo/Glimt maçı hakkında bilgiler...
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BODO/GLIMT BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Bodo/Glimt Beşiktaş maçı 26 Ekim Perşembe günü oynanacak. Zorlu mücadelenin başlama saati ise 22:00 olarak açıklandı.
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BODO/GLIMT BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi H Grubu 3. karşılaşmasına sahne olacak Bodo/Glimt Beşiktaş maçı, dijital medya platformu Exxen'den yayınlanacak.
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BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Mert Günok, Rosier, Colley, Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Rashica Ghezzal, Muleka, Aboubakar
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UEFA KONFERANS LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU
1- Lugano / 4 Puan
2- Club Brugge / 4 Puan
3- Bodo/Glimt / 1 Puan
4- Beşiktaş / 1 Puan