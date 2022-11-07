Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda da düdük çalacak Arjantinli hakem Facundo Tello, Arjantin Şampiyonlar Kupası'nda Boca Juniors ile Racing Club arasında oynanan final karşılaşmasında 10 oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Konuk ekipten Carlos Alcaraz, 118. dakikada attığı golün ardından rakip takım taraftarları önünde yaptığı gol sevinci sonrası saha karıştı. Alcaraz, yaptığı gol sevinci nedeniyle Tello tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Gergin geçen karşılaşmayı Racing Club 2-1 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

Boca Juniors'tan 7 ve Racing Club'dan 3 olmak üzere toplam 10 futbolcuya kırmızı kart gösteren Facundo Tello, ev sahibi ekibin teknik direktörü Hugo Ibarra'yı da 90+7. dakikada kırmızı kartla tribüne gönderdi.

Racing Club da ise 120+6. dakikada Jonathan Galvan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Tello, maçın son dakikalarında sık sık kırmızı kartına başvurdu ve Boca Juniors'ta 120+5. dakikada Luis Advincula, 120+6. dakikada Carlos Zambrano, 120+7. dakikada Diego Gonzalez, 120+8. dakikada Frank Fabra, 120+10. dakikada ise Dario Benedetto'ya kırmızı kart gördü.