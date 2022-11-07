Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda da düdük çalacak Arjantinli hakem Facundo Tello, Arjantin Şampiyonlar Kupası'nda Boca Juniors ile Racing Club arasında oynanan final karşılaşmasında 10 oyuncuya kırmızı kart gösterdi.
Boca Juniors'ın sahasındaki karşılaşmada hakem Tello, sık sık kırmızı kartına başvurmak zorunda kaldı. Normal süresi 1-1 biten maçın 90+5. dakikasında ev sahibi ekipten Sebastian Villa, Racing Club'dan Johan Carbonero kırmızı kart gördü.
Uzatmaya giden mücadelenin 100. dakikasında ise Boca Juniors'tan Alan Varela kırmızı kartla takımını 9 kişi bıraktı.
Konuk ekipten Carlos Alcaraz, 118. dakikada attığı golün ardından rakip takım taraftarları önünde yaptığı gol sevinci sonrası saha karıştı. Alcaraz, yaptığı gol sevinci nedeniyle Tello tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
Tello, maçın son dakikalarında sık sık kırmızı kartına başvurdu ve Boca Juniors'ta 120+5. dakikada Luis Advincula, 120+6. dakikada Carlos Zambrano, 120+7. dakikada Diego Gonzalez, 120+8. dakikada Frank Fabra, 120+10. dakikada ise Dario Benedetto'ya kırmızı kart gördü.
Racing Club da ise 120+6. dakikada Jonathan Galvan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Boca Juniors'tan 7 ve Racing Club'dan 3 olmak üzere toplam 10 futbolcuya kırmızı kart gösteren Facundo Tello, ev sahibi ekibin teknik direktörü Hugo Ibarra'yı da 90+7. dakikada kırmızı kartla tribüne gönderdi.
Gergin geçen karşılaşmayı Racing Club 2-1 kazandı ve kupanın sahibi oldu.
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