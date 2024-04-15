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        Haberler Spor Basketbol NBA Boban Marjanovic’ten tribünlere: “Tavuklar Benden!” - Basketbol Haberleri

        Boban Marjanovic’ten tribünlere: “Tavuklar Benden!”

        Houston Rockets pivotu Boban Marjanovic, taraftarlara bedava tavuklu sandviç kazandırmak için kasıtlı olarak serbest atışları kaçırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 15:37 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:37
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        Tribünlere jest yaptı: "Tavuklar benden"
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        2023-24 sezonu normal sezonun son gününde LA Clippers, Houston Rockets‘ı ağırladı ve Boban Marjanovic, bitime beş dakika kala serbest atış çizgisine geldi. İşte tam bu esnada ilginç anlar yaşandı.

        Marjanovic, Clippers'ın bir fast food zinciri sponsorluğunda bir rakip oyuncunun son çeyrekte art arda iki serbest atışı kaçırması durumunda taraftarlara bedava sandviç vermesini kendi yoluyla değerlendirdi.

        İlk serbest atışı kaçıran Sırp uzun, kalabalıktan alkış toplayınca ikinci serbest atışı da kasıtlı olarak kaçırarak Los Angeles'taki taraftarların bedava tavuklu sandviç kazanmalarını sağladı.

        Bu sezon sadece 14 maçta forma giymiş olan Marjanovic, Rockets'ın Clippers'ı 116-105 mağlup ettiği dün geceki karşılaşmada 13 sayı ve 8 ribaund kaydetti.

        Bu galibiyetle Rockets sezonu 41-41 tamamladı ve ekip playoffları kaçırmasına rağmen, 2019-20 sezonundan beri en iyi derecesini yakalamış oldu.

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