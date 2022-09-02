BMGK, Trablus'taki çatışmaları kınadı

AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya’nın başkenti Trablus’ta silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmaları kınayarak taraflara sükunet çağrısında bulundu.

BMGK resmi internet sitesinde, 27 Ağustos’ta Trablus’ta silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalara dair yazılı açıklama yayımlandı.

AA'nın haberine göre; açıklamada, Libyalı taraflar özellikle sivillerin korunması konusunda uluslararası hukuka saygı duymaya çağrılarak, "Tarafları, gerilimi tırmandırabilecek ve siyasi süreci baltalayabilecek şiddet veya diğer eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz." İfadeleri kullanıldı.

Ülkede askeri bir çözümün mümkün olmayacağı ve bütün Libya halkını temsil eden birleşik bir Libya hükümeti kurulmasının mecburi olduğu belirtilen açıklamada, Libyalı siyasiler ve partiler en kısa zamanda ülke genelinde cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması için çaba göstermeye çağrıldı.

Öte yandan, Libya'nın barışı, istikrarı veya güvenliğini bozacak kişi ve kurumların da Birleşmiş Milletler Libya Yaptırımlar Komitesi tarafından belirlenen yaptırımlara tabi olacağı vurgulandı.

LİBYA'DAKİ ÇATIŞMALAR

Trablus çevresinin günlerdir Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin askeri yığınağına sahne olduğu belirtiliyordu.

27 Ağustos sabahı başkentin Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak atanan Fethi Başağa'ya yakınlığıyla bilinen Libya Genelkurmay Başkanlığına bağlı "777 Tugayı" ile Başkanlık Konseyine bağlı "İstikrar Destek Birliği" arasında başlayan çatışmalar, Cumhuriyet Caddesi ve Dahra gibi kentin merkezi bölgelerine de sıçramıştı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta iki silahlı grup arasındaki çatışmalarda ölü sayısının 32'ye, yaralı sayısının 159'a yükseldiği bildirilmişti.