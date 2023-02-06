BM’de Türkiye ve Suriye’de depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu - Deprem haberleri

HABERTURK.COM / Ajanslar

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde Türkiye ve Suriye’de hayatını kaybedenler Birleşmiş Milletler (BM) tarafından anıldı.

ABD’nin New York kentinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başkanlığında 2023 gündemiyle toplanan Genel Kurul’daki oturum öncesi hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

BM GENEL SEKRETERİ:YARDIM ÇALIŞMALARINI DESTEKLEYECEĞİZ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için "derin üzüntü" duyduğunu belirtti.

Guterres yaptığı yazılı açıklamada, "Bu zor zamanda Türkiye ve Suriye halklarının acısını paylaşıyorum." ifadesini kullandı.

Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini sunan Guterres, "Birleşmiş Milletler, afete müdahale çalışmalarını desteklemeye kararlı. Ekiplerimiz ihtiyaçları değerlendirerek yardım sağlamak için sahada bulunuyor." ifadesine yer verdi.

Guterres, uluslararası toplumu depremden etkilenen binlerce aileye yardım etmeye çağırarak, depremdeki can kayıpları nedeniyle "derin üzüntü" duyduğunu belirtti.

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