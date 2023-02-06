Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya BM’de Türkiye ve Suriye’de depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu - Deprem haberleri

BM’de Türkiye ve Suriye’de depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde, 10 ili etkileyen iki depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Dünyanın birçok ülkesi Türkiye'ye destek ve yardım açıklamaları yaparken, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Giriş: 06.02.2023 - 19:57 | Güncelleme: ABONE OL
BM’de Türkiye ve Suriye’de depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu - Deprem haberleri
HABERTURK.COM / Ajanslar

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde Türkiye ve Suriye’de hayatını kaybedenler Birleşmiş Milletler (BM) tarafından anıldı.

ABD’nin New York kentinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başkanlığında 2023 gündemiyle toplanan Genel Kurul’daki oturum öncesi hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

BM GENEL SEKRETERİ:YARDIM ÇALIŞMALARINI DESTEKLEYECEĞİZ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için "derin üzüntü" duyduğunu belirtti.

Guterres yaptığı yazılı açıklamada, "Bu zor zamanda Türkiye ve Suriye halklarının acısını paylaşıyorum." ifadesini kullandı.

Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini sunan Guterres, "Birleşmiş Milletler, afete müdahale çalışmalarını desteklemeye kararlı. Ekiplerimiz ihtiyaçları değerlendirerek yardım sağlamak için sahada bulunuyor." ifadesine yer verdi.

Guterres, uluslararası toplumu depremden etkilenen binlerce aileye yardım etmeye çağırarak, depremdeki can kayıpları nedeniyle "derin üzüntü" duyduğunu belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kızılay ekipleri deprem bölgesine ulaştı
Kızılay ekipleri deprem bölgesine ulaştı
Bakan Nebati, Şanlıurfa'da depremzedeleri ziyaret etti
Bakan Nebati, Şanlıurfa'da depremzedeleri ziyaret etti
''Akaryakıt temininde kısıtlama yok''
''Akaryakıt temininde kısıtlama yok''
Deprem sırasında kalp krizi geçiren Pelin öğretmen hayatını kaybetti
Deprem sırasında kalp krizi geçiren Pelin öğretmen hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.