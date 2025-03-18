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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam BMD: "Markalı perakendede maliyetler enflasyonu ikiye katladı" - İş-Yaşam Haberleri

        BMD: "Markalı perakendede maliyetler enflasyonu ikiye katladı"

        Şubat ayı anketinde markaların operasyon maliyetleri ile enflasyon arasındaki ilişkiyi ölçtüklerini bildiren BMD Başkanı Sinan Öncel, "Ankete katılan markalarımızın yüzde 70'i 2024'te operasyon maliyetlerinde en az yüzde 60 artış olduğunu beyan etti. Maliyetlerinin yüzde 80'in üzerinde arttığını bildiren markaların oranı ise yüzde 44. Veriler neredeyse her iki markadan birinin operasyon maliyetinin enflasyonu ikiye katladığını gösteriyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 11:49 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:49
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        "Maliyetler enflasyonu ikiye katladı"
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        Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), üyeleri arasında gerçekleştirdiği şubat ayı anketinin sonuçlarını açıkladı. Anketi değerlendiren BMD Başkanı Sinan Öncel, aylardır dikkat çekmeye çalıştıkları sorunların her geçen gün daha da derinleştiğinin altını çizdi. Enflasyondaki kısmi gerilemeye rağmen operasyon maliyetlerindeki artışın devam ettiğini belirten Öncel, şöyle devam etti:

        “Şubat anketimizde markalı perakendede operasyon maliyetleri ile enflasyon arasındaki ilişkiyi ölçtük. Ankete katılan markalarımızın yüzde 70’i 2024’te operasyon maliyetlerinde en az yüzde 60 artış olduğunu beyan etti. Maliyetlerinin yüzde 80’in üzerinde arttığını bildiren markaların oranı ise yüzde 44. Veriler bize neredeyse her iki markadan birinin operasyon maliyetinin enflasyonu ikiye katladığını gösteriyor. BMD üyelerinin yarısını hazır giyim ve ayakkabı markaları oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, son 12 aylık enflasyon yüzde 40 civarındayken hazır giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 21 düzeyinde kaldı. 2025’in ocak-şubat döneminde daha dramatik bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu yılın ilk iki ayında enflasyon yüzde 7’den fazla arttığı halde hazır giyim ve ayakkabıda fiyatlar yüzde 10 geriledi. Çünkü markalar adet satışlarının daha fazla daralmaması için fiyat düşürmek zorunda kalıyor. Her geçen gün derinleşen sermaye kayıpları firmaların faaliyetlerini sürdürmesini giderek daha da zorlaştırıyor. Üzerindeki yük her geçen gün artan perakende markaları için verimsiz mağazaları kapatmaktan ve küçülmekten başka çare kalmıyor.”

        "YENİLİKÇİ ÜRÜN YAPMAKTAN VE MALİYETLERİ DÜŞÜRMEKTEN BAŞKA ÇÖZÜM YOLU GÖRÜNMÜYOR"

        Sinan Öncel, gidişatın tersine çevrilebilmesi için yenilikçi ürün yapmaktan ve maliyetleri düşürmekten başka çözüm yolu görünmediğinin altını çizdi. Öncel, “Yüzde 600’e varan fahiş kira artışı talepleri karşısında kiracının elini kolunu bağlayan mevzuatın yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Ayrıca hammadde ve ara mal ithalatında uygulanan ilave vergilerin sıfırlanması, bitmiş üründe referans fiyat uygulamasının kaldırılması büyük önem taşıyor. Enflasyonla mücadeleye de olumlu katkı verecek bu adımların atılması halinde perakende sektörünün kısa sürede toparlanabileceğini öngörüyoruz” dedi.

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