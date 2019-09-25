New York'ta düzenlenen 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na damga vuran isimlerden biri de ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump oldu.

İklim zirvesine Başkan Trump'ın danışmanı sıfatıyla katılan Ivanka Trump, çiçekli eteğiyle beğeni topladı. Trump'ın giydiği çiçek motifli eteğin Prada markasına ait olduğu ve 2130 dolar fiyatı olduğu ifade edildi.

Habertürk yazarı Oray Eğin de, "Bileşmiş Milletlerin magazinini" yazdığı köşesinde İvanka Trump'ın eteğine de değindi:

Trump döneminin de facto first lady’si ise başkanın eşi Melania Trump’la popülerlik yarışında olan kızı Ivanka. Birlemiş Milletler salonuna bir Amerikan tasarımcının kıyafetiyle değil Prada’nın çiçek baskılı eteğiyle geldi. Fiyatı 1200 dolar şu anda. Etek moda yorumcularınca “dikkat çekmek için giyilmiş” diye eleştirildi; öyleyse amacına da ulaştı.

Ivanka Trump’ın kıyafetinde asıl dikkat çekense yüksek topuklu stiletto’lar oldu. Amerikan Kongresi’ndeki kadınların da “çalışan kadın” imajına meydan okurcasına giydikleri bu yüksek topuklar iktidarın ve bağımsızlığın simgesi olarak yorumlanıyor. Çalışan kadına yakıştırılan düşük topuklu muhafazakar stillerdense bu meydan okuyan ince yüksek topuk özgüvenin de simgesi.