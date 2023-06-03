AA

BMGK'de UNITAMS'ın görev süresini uzatma kararı oy birliğiyle alındı.

Buna göre, Sudan'daki yardım misyonunun süresi 3 Aralık'a kadar uzatılmış oldu.

BMGK, 2 Haziran'da yaptığı basın açıklamasında, UNITAMS'a tam destek verirken uluslararası topluma, Sudan ve komşu ülkelere yardım etmeleri çağrısında bulunmuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise 1 Haziran'da düzenlenen BMGK oturumunun ardından yaptığı açıklamada, UNITAMS'ın akıbetine Konsey'in karar vereceğini söylemiş, "Ben kendi sorumluluk alanım uyarınca Konsey'e, BM UNITAMS Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volken Perthes'e güvenimin tam olduğunu tekrar bildirdim." diye konuşmuştu.

Sudan'da ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegrasyonunu istemiş, HDK'nin ise sivil bir hükûmetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

DSÖ, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin öldüğünü, 5 bin 500 kişinin yaralandığını bildirdi.

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