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        Haberler Dünya BM Lübnan Barış Gücü'ne katkı veren Türkiye dahil 34 ülke İsrail'in saldırısını kınadı | Dış Haberler

        BM Lübnan Barış Gücü'ne katkı veren Türkiye dahil 34 ülke İsrail'in saldırısını kınadı

        Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) katkıda bulunan aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 34 ülke, ortak bir bildiri yayımlayarak İsrail'in UNIFIL'e saldırılarını kınadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 18:30 Güncelleme: 12.10.2024 - 18:30
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        34 ülke İsrail'in saldırısını kınadı
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        BM’nin Polonya Daimi Temsilciliğinin öncülüğünde hazırlanan ve sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, UNIFIL'in korunması çağrısı yapıldı.

        Açıklamada, bildiriye imza atan 34 ülkenin UNIFIL misyonuna verdiği kuvvetli desteğe vurgu yapılarak, “Son olayları kınıyoruz. UNIFIL'in misyonuna saygı gösterilmesi ve personelinin güvenliğinin sağlanması çağrısında bulunuyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

        Özellikle bölgede tansiyonun arttığı bir zamanda UNIFIL’in rolünün önemine dikkati çekilen bildiride, İsrail’in saldırılarının derhal durdurulması ve sorumlular hakkında inceleme başlatılması istendi.

        NE OLMUŞTU?

        UNIFIL, 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

        11 Ekim'de de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Saldırılarda 2 askerin daha yaralandığı bildirilmişti.

        Birçok ülke İsrail'in UNIFIL güçlerine yönelik saldırılarını kınamıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #BM
        #israil
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