Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya BM Güvenlik Konseyi, UNRWA'yı "dağıtma girişimlerine" karşı uyardı - Dünya haberleri | Dış Haberler

        BM Güvenlik Konseyi, UNRWA'yı "dağıtma girişimlerine" karşı uyardı

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) "dağıtma ya da küçültme" girişimlerine karşı çıktıklarını belirterek, bu girişimlere karşı uyarıda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 18:10 Güncelleme: 30.10.2024 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        BMGK, UNRWA'yı "dağıtma girişimlerine" karşı uyardı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        15 BMGK üyesi, İsrail Meclisinin UNRWA'nın faaliyetlerinin durdurulmasını kapsayan yasa tasarılarını onaylamasının ardından yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, BMGK üyelerinin UNRWA'nın kilit öneme sahip rolünün bilincinde olduğunun altı çizilerek ajansın, Gazze'de insani yardımın belkemiğini oluşturduğu kaydedildi.

        "BMGK üyeleri, UNRWA'nın operasyonlarını ve yetkisini dağıtma ya da küçültme girişimlerine karşı güçlü bir şekilde uyarıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail Meclisinin kabul ettiği yasalardan derin endişe duyulduğu bildirildi.

        Açıklamada, İsrail hükümetine uluslararası yükümlülüklerine uyma çağrısı yapılarak, tüm tarafların UNRWA'nın görevini yerine getirmesine izin vermeleri talep edildi.

        REKLAM

        UNRWA'nın, hakkında ortaya atılan iddiaların ardından hızlı bir şekilde adım attığının not edildiği aktarılan açıklamada, Gazze'de uluslararası hukuka uygun şekilde Gazze'deki sivillere insani yardımın kolaylaştırılması için adım atılması çağrısında bulunuldu.

        Açıklamada, BMGK üyelerinin UNRWA çalışanlarının çalışmalarını takdir ettiği belirtilirken, ajansın hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürebilmesinin öneminin altı çizildi.

        Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

        İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

        Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırılması için kampanya yürütmeyi sürdürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
        #UNRWA
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Villada sır olay! 3 kişinin cesedi bulundu
        Villada sır olay! 3 kişinin cesedi bulundu
        "Beşiktaş'a dönmek isterim!"
        "Beşiktaş'a dönmek isterim!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        30 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        30 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        43. kattan düşerek ölen Semanur Arslan'ın telefonunun şifresi kırıldı: "Mahşerde görüşürüz"
        43. kattan düşerek ölen Semanur Arslan'ın telefonunun şifresi kırıldı: "Mahşerde görüşürüz"
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        İsrail'in İran saldırısı ne kadar yıkıcı?
        İsrail'in İran saldırısı ne kadar yıkıcı?
        Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kim?
        Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kim?
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        100 bin sosyal konut yapılacak
        100 bin sosyal konut yapılacak
        Balonda aşk
        Balonda aşk
        Kasım'da bölge bölge hava durumu! Yağmur var ama kuraklık kapıda
        Kasım'da bölge bölge hava durumu! Yağmur var ama kuraklık kapıda
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Yine linçlendi
        Yine linçlendi
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Habertürk Anasayfa