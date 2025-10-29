Habertürk
        BM Genel Sekreteri İsrail'i kınadı

        BM Genel Sekreteri İsrail'i kınadı

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in düzenlendiği saldırılarla Gazze'de Filistinlileri öldürmesini şiddetle kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 20:35 Güncelleme: 29.10.2025 - 20:41
        BM Genel Sekreteri İsrail'i kınadı
        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in ateşkese rağmen Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında aralarında birçok çocuğun da bulunduğu çok sayıda Filistinliyi öldürmesini "şiddetle "kınadı.

        BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

        Dujarric, “Genel Sekreter, dün, Gazze'de İsrail hava saldırıları sonucu aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu sivil ölümleri şiddetle kınıyor. Ateşkesi baltalayan ve sivillerin hayatını tehlikeye atan tüm eylemleri de kınıyor." dedi.

        Genel Sekreter'in, tarafların ateşkesi uygulama konusundaki taahhütlerinin eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğini vurguladığını aktaran Dujarric, sivillere zarar veren veya insani yardım operasyonlarını engelleyen eylemlerden de kaçınılması çağrısı yaptı.

        Dujarric, Genel Sekreter'in, anlaşmanın sürdürülmesinde, daha fazla tırmanışın önlenmesinde ve insani yardım erişiminin artırılmasında kritik rol oynayan Mısır, Katar, Türkiye ve ABD'nin devam eden diplomatik çabalarını takdir ettiğini bildirdi.

        *Fotoğraf: AP / Angelina Katsanis, temsilidir

