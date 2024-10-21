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        Haberler Dünya BM Genel Sekreteri Guterres İsrail'i kınadı | Dış Haberler

        BM Genel Sekreteri Guterres İsrail'i kınadı

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Beyt Lahiya ve Gazze genelinde saldırılar sonucu can kayıplarının artması dolayısıyla İsrail'i kınadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 20:17 Güncelleme: 21.10.2024 - 20:17
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        BM Genel Sekreteri Guterres İsrail'i kınadı
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        BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Guterres'in tepkisini aktardı.

        İsrail'in Beyt Lahiya'ya saldırısı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişinin öldüğüne dikkati çeken Haq, "Genel Sekreter kesin surette Gazze'de artarak devam eden can kaybını kınıyor." ifadesini kullandı.

        Haq, Genel Sekreter'in Gazze'nin kuzeyinde kötüleşen durum ve toplu şekilde yerinden edilmelerden derin endişe duyduğunu kaydetti.

        Guterres'in sivillerin her zaman korunması gerektiğinin altını çizdiğini aktaran Haq, insani yardım ve arama kurtarma ekiplerine erişim sağlanması gerektiğini bildirdi.

        Haq, Guterres'in İsrail'in hastanelere yönelik saldırılarının halihazırda çok kötü olan insani krizi daha derinleştirdiğini belirttiğini kaydederek, "Hastaneler hedef olmamalı." dedi.

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        Genel Sekreter'in acil ateşkes çağrısını yinelediğini dile getiren Haq, uluslararası insancıl hukuk alanındaki ihlallerin daha önce eşi benzeri görülmemiş düzeyde olduğunu vurguladı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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