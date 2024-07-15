BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'de her yer potansiyel ölüm bölgesi

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Guterres, X sosyal medya hesabından Gazze hakkında mesaj paylaştı.

Gazze'deki yıkım ve çatışma düzeyinin "anlaşılamaz ve kabul edilemez" olduğunu ifade eden Guterres, "Güvenli hiçbir yer yok." ifadesini kullandı.

Guterres, "Gazze'de her yer potansiyel ölüm bölgesi." vurgusunda bulundu.

BM Genel Sekreteri, taraflara siyasi cesaret ve istek göstererek anlaşma sağlamaları çağrısı yaptı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.