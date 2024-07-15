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        Haberler Dünya BM Genel Sekreteri Guterres: "Gazze'de her yer potansiyel ölüm bölgesi" - Dünya haberleri | Dış Haberler

        BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'de her yer potansiyel ölüm bölgesi

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki yıkımın "anlaşılamaz ve kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Gazze'de her yer potansiyel ölüm bölgesi." değerlendirmesinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 23:31 Güncelleme: 15.07.2024 - 23:31
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        "Gazze'de her yer potansiyel ölüm bölgesi"
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        Guterres, X sosyal medya hesabından Gazze hakkında mesaj paylaştı.

        Gazze'deki yıkım ve çatışma düzeyinin "anlaşılamaz ve kabul edilemez" olduğunu ifade eden Guterres, "Güvenli hiçbir yer yok." ifadesini kullandı.

        Guterres, "Gazze'de her yer potansiyel ölüm bölgesi." vurgusunda bulundu.

        BM Genel Sekreteri, taraflara siyasi cesaret ve istek göstererek anlaşma sağlamaları çağrısı yaptı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Antonio Guterres
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