BM Genel Sekreteri Ankara'ya geliyor

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BM yardım şefi Martin Griffiths'in 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki insani görüşmeler için değerli bir ev sahibi olduğunu söylemesinin ardından, BM Genel Sekreteri Guterres'in Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceği açıklandı.

Guterres'in sözcüsü Eri Kaneko, cuma günü yaptığı konuşmada Guterres'in salı günü Moskova'ya giderek Putin ile görüşeceğini, ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile de bir çalışma toplantısı yapıp öğle yemeği yiyeceğini; Ukrayna'da barış için için neler yapılabileceğini tartışmayı umduğunu söylemişti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, salı günü gerçekleştireceği Moskova temaslarının ardından perşembe günü Ukrayna lideri Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile görüşmek üzere Kiev'e gidecek.

BM kurumları personeli ile insani yardım çabalarının artırılması da görüşülecek konu başlıklarından.