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        Haberler Dünya Ortadoğu BM: Gazze'deki sığınaklarımız aşırı kalabalık, sivillerin çoğu dışarıda uyuyor

        BM: Gazze'deki sığınaklarımız aşırı kalabalık, sivillerin çoğu dışarıda uyuyor

        Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yer alan barınaklarının aşırı kalabalık olduğunu ve çoğu kişinin dışarıda uyumak zorunda kaldığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 23:16 Güncelleme: 07.01.2024 - 23:17
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        BM: Gazze'de sivillerin çoğu dışarıda uyuyor
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        UNRWA, X sosyal medya platformundaki hesabında, İletişim Direktörü Juliette Touma'nın İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin ABD'nin ABC News kanalına verdiği demeci yayımladı.

        Touma, Gazze Şeridi'ndeki UNRWA'ya ait tesislerin son durumuna ilişkin, "Bölgedeki barınaklarımız aşırı kalabalık ve artık daha fazla insanı barındıramıyoruz." açıklamasını yaptı.

        BM yetkilisi, "Gazze Şeridi'nin en güneyindeki Refah kentinde, yerlerinden edilmiş insan akınını destekleyecek hiçbir sivil altyapı bulunmuyor, sivillerin çoğu şu anda sokaklarda uyuyor." ifadesini kullandı.

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