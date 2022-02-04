BM'den Yunanistan sınırında ölen göçmenler hakkında açıklama

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Birleşmiş Milletler (BM), 19 düzensiz göçmenin Türkiye-Yunanistan sınırında donarak hayatını kaybetmesinin şok edici ve derinden üzüntücü verici olduğunu bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) sözcülerinden Boris Cheshirkov, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin düzensiz göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca Türk tarafına geri itilmesine ilişkin sorusunu cevapladı.

Cheshirkov, düzensiz göçmenlerin ölümüne ilişkin haberleri medyada gördüklerini belirterek, "Bu görüntüler karşısında şok olduk ve derin üzüntü duyduk. Yunanistan-Türkiye sınırında insanların öldüğüne dair bize ulaşan raporlar var." dedi.

Kendilerine ulaşan raporları teyit etmeye çalıştıklarını anlatan Cheshirkov, "Söyleyebileceğim şey, oldukça uzun bir süredir, özellikle son iki yıldır, kara ve deniz sınırlarında artan sayıda insan hakları ihlali raporları aldık." ifadesini kullandı.

Sözcü Cheshirkov, 19 düzensiz göçmenin Türkiye-Yunanistan sınırında donarak hayatını kaybettiği yönündeki haberleri "alarm verici" olarak niteleyerek, "İnsanların kaçakçılara başvurmasını engelleyebilecek düzenli ve güvenli yolların oluşturulması da dahil bu tür trajik ölümler önlenebilir." dedi.

Avrupa sınırlarında düzensiz göçmenlerin geri itilmesine tepki gösteren Cheshirkov, "Avrupa'da artan sınır kısıtlamaları ve geri itmeler, mülteci ve göçmenleri daha riskli rotalara yönlendiriyor. Bu da insanların kendilerini, hayatlarını ve çocuklarını daha fazla riske attıkları anlamına geliyor." uyarısında bulundu.

19 GÖÇMEN DONARAK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Edirne'nin Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde önceki gün donarak ölen 11 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan 1 düzensiz göçmen de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, donarak hayatını kaybeden göçmenlerin ayakkabıları ve elbiselerinin çıkarıldığını, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itildiğini ifade etmişti.

Ekipler aynı bölgede dün de donarak ölen 7 düzensiz göçmenin cansız bedenini bulmuştu.

BM, 19 düzensiz göçmenin Türkiye-Yunanistan sınırında donarak hayatını kaybetmesinin şok edici ve derinden üzüntücü verici olduğunu bildirdi.

YUNANİSTAN İNKAR EDİYOR

Mitarakis, Johansson ile görüşmesinin ardından açıklama yaparak, "Avrupa sınırlarını geçmeye çalışırken insanların hayatlarını kaybettiği trajik olay hakkında Türk yetkililerin yaptığı açıklamalar kabul edilemez. İllegal geçişleri engellemek, Türkiye'nin sorumluluğudur." diye konuştu.

Yunan bakan olay günü yaptığı yazılı açıklamada da "Olayın arkasındaki gerçeğin, mevkidaşım Soylu'nun açıkladığı yalan propaganda ile hiçbir ilgisi yoktur." ifadesini kullanmıştı.

Söz konusu göçmenlerin hiçbir zaman Yunanistan sınırına ulaşmadığını ileri süren Mitarakis, "Sınıra ulaştıkları ya da Türkiye’ye geri itildiklerine dair şüpheler tamamen asılsızdır." iddiasında