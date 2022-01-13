BM'den kritik uyarı: ABD-Rusya çatışması felaket olur

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Guterres, BM Genel Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna gerilimi nedeniyle Rusya ile ABD ve NATO arasındaki görüşmeleri değerlendirdi.

Mevcut gerilimden herkesin endişe duyduğunu belirten Guterres, "Avrupa ve dünya için felaket doğuracak bir çatışmanın önlenmesi ve tansiyonun düşmesi için kurulan diyalog son derece önemli." dedi.

Rusya'nın Ukrayna sınırında son aylardaki askeri yığınağını artırması, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği endişelerini ve Batı ile Moskova arasındaki gerginliği artırdı.

Tansiyonu düşürme çağrıları ve bu yönde temaslar sürerken Rusya, ABD ve NATO arasında görüşmeler devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, dün gerçekleştirilen NATO-Rusya Konseyi toplantısında Moskova'nın sunduğu tekliflerin kabul edilebilir olmadığını ve Rus heyetinin, Ukrayna sınırında gerilimi düşürme konusunda herhangi bir taahhüt vermediğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko da NATO'ya, durumun şu anki gibi kalamayacağını ve Rusya'nın NATO'nun barışçıl amacına ilişkin açıklamalarını ciddiye almadığını söyledi.

ABD VE RUSYA'YI KARŞI KARŞIYA GETİREN UKRAYNA KRİZİ

İki ülke arasındaki ilişkiler ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 bin asker konuşlandırdığı raporu sonrası daha da gerilmişti. Putin, Ukrayna’nın NATO’ya katılma ihtimalinden ötürü endişe duyduklarını belirterek, "Ukrayna NATO’ya girerse ardından Ukrayna’ya bizim için tehdit oluşturacak silah sevkiyatları başlar" demiş ve güvenlik kaygılarının giderilmemesi halinde 'bir dizi seçeneği düşüneceğini' ifade etmişti.