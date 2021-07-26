BM'den Afganistan açıklaması

AA

UNAMA'dan yapılan açıklamada, bu yılın ilk 6 ayında 3 bin 254 sivilin yaralandığı belirtildi.

Sivil kayıplarında geçen sene aynı döneme göre yüzde 47 artış yaşandığı ifade edilen açıklamada, böylece 2009 yılından bu yana yaşanan sivil kayıplarında en yüksek seviyeye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, en çok can kaybının yabancı güçlerin ülkeden çekilmeye başladığı mayıs ve haziran aylarında yaşandığı, bu aylarda 783 sivilin hayatını kaybettiği, 1609 sivilin yaralandığı vurgulandı.

Saldırıların yüzde 39'undan Taliban örgütü, yüzde 9'undan IŞİD/ DEAŞ, yüzde 25'inden hükûmet yanlısı gruplar, yüzde 16'sından diğer ''bilinmeyen unsurlar'' ve geri kalan kısmından ise güvenlik güçlerinin sorumlu tutulduğu açıklamada, sivil kayıplarının artmasının endişe verici olduğunun altı çizildi.

Sivil ölümlerinin patlama, çatışma, suikast ve hava saldırılarında yaşandığı aktarılan açıklamada, sivil kayıplarının yaklaşık yarısını kadın ve çocukların oluşturduğu kaydedildi.