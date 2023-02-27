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BM, Batı Şeria'da Huvvara'daki şiddeti kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'nın Huvvara beldesinde artan şiddetin kabul edilemez olduğunu bildirdi

Giriş: 27.02.2023 - 23:01 | Güncelleme: ABONE OL
BM, Batı Şeria'da Huvvara'daki şiddeti kınadı
BM, Batı Şeria'da Huvvara'daki şiddeti kınadı
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AA

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Batı Şeria'da artan şiddete ilişkin konuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland'ın açıklamalarını benimsediğini aktaran Dujarric, "Genel Sekreter, işgal altındaki Batı Şeria'da artan şiddetten derin endişe duyuyor. Huvvara'daki şiddet ve terörü güçlü bir şekilde kınıyor ve tüm suçluların hesap vermesi gerektiğinin altını çiziyor." açıklamasında bulundu.

Terör, kundakçılık ve sivilleri hedef almanın hiçbir gerekçesi olamayacağını kaydeden Dujarric, "Güvenlik güçleri, güvenliği muhafaza etmekle ve kişilerin intikam almalarını engellemekle yükümlüdür. Genel Sekreter, şiddet ve kışkırtmaların derhal sonlanması gerektiğini kaydediyor." diye konuştu.

Dujarric, "Yerleşim yerlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkça dile getiriyoruz. Bunlar iki devletli çözüm önünde de engel teşkil ediyor. Hafta sonu (Huvvara) bölgede gördüğümüz şiddet kabul edilemez ve bunu kınıyoruz. Herkese de kınamaları için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

HUVVARA'DAKİ GERGİNLİK

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde pazar günü iki Yahudi yerleşimci silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Akşam saatlerinde ise yüzlerce Yahudi yerleşimci, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara beldesine gelerek Filistinlilere karşı toplu intikam saldırıları düzenlemişti.

Yerleşimciler, beldede gece boyu onlarca evi ve arabayı kundaklamış, Filistinlilere saldırmış, evlerini taşlamıştı.

Huvvara yakınlarındaki Zatara köyünde Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu 5 çocuk babası bir Filistinli hayatını kaybetmiş, olaylarda birçok Filistinli ise yaralanmıştı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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