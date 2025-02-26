Blok 3, aşkı İrem Haznedar'da buldu
Rap şarkıcısı Blok 3 olarak tanınan Hakan Aydın, İrem Haznedar ile aşk yaşıyor
Giriş: 26.02.2025 - 22:47 Güncelleme: 26.02.2025 - 22:48
Rap şarkıcısı Blok 3, Nilsu Berfin Aktaş ile yaşadığı ilişkinin ardından yeni bir aşka yelken açtı.
Ünlü rapçinin, model İrem Haznedar ile birlikte olduğu ortaya çıktı.
Haznedar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilişkiyi doğrularken, paylaşımına; "Aile" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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