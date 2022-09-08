ABD: Rusya binlerce Ukraynalıyı alıkoyuyor

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün, Rusya'nın binlerce Ukraynalıyı zorla ülkenin doğusuna, orta ve batı bölgelerine götürdüğüne ilişkin açıklamasının ardından ABD yönetimi konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde gündeme getirdi.
Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Twitter hesabından, "Başkan Putin ve Kremlin'in bu sistematik ihlalleri cezasız kalmayacak. Bu vahşetlerin faillerinden hesap soruyoruz. ABD ve ortaklarımız sessiz kalmayacak. Ukrayna ve vatandaşları adaleti hak ediyor." paylaşımında bulundu.
Blinken, paylaşımında, Rusya'nın Ukraynalıları alıkoyarak farklı bölgelerde toplama kamplarına götürdüğünü anlatan bir görüntüye de yer verdi.
ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price da "ABD, Rusya'yı, Ukrayna'nın Rus kontrolündeki bölgelerinde sistematik filtreleme operasyonlarına ve zorla sınır dışına çıkarma faaliyetlerine derhal son vermeye çağırıyor. Ortaklarımızla birlikte dünyanın bu gerçeği öğrenmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
BEYAZ SARAY: BİNLERCE UKRAYNALI TUTUKLANDI
Jean-Pierre, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) bugün Rusya'nın asimilasyon kampanyalarına ilişkin bir oturum yapıldığını söyledi.
Kremlin'in Ukraynalıları hapse atma, göçe zorlama gibi eylemleri olduğunu belirten Jean-Pierre, "Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda ve Rusya'nın batısında binlerce Ukraynalıyı tutukladığı, sorguladığı ve bazen istismar ettiği toplama kampları olduğuna ilişkin elimizde istihbarat var." ifadesini kullandı.
Jean-Pierre, bu kampların daha önce Amerikan medyasındaki haberlere de yansıdığına işaret ederek, "Bugün BM Daimi Temsilcimiz Linda Thomas-Greenfield, Rusya hükümetinden isimlerin bu asimilasyon operasyonlarını yürüttüğü ve gözlemlediğine ilişkin raporu BMGK'ye sunacak. Rusya hükümet yetkilileri, hedef alınacak Ukraynalıların ismini çıkarıyor." dedi.
Kremlin'in bu eylemlerinin Ukrayna'yı ilhak etme adımlarının bir parçası olduğunu öne süren Jean-Pierre, "Bugün Thomas-Greenfield, Rusya'yı asimilasyon operasyonlarına bir an önce son vermeye davet edecek. Ayrıca BM'ye bağlı ve bağımsız gözlemcilerin, insan hakları örgütlerinin bu kamplara girişine izin verilmesi çağrısında bulunacak." diye konuştu.
Ulusal İstihbarat Direktörlüğü bir harita yayınlayarak, Rusya'nın, Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerde Ukraynalılara yönelik filtreleme yaptığını, taranan kişilerden bir kısmının Rusya'nın çeşitli bölgelerine götürüldüğünü, bir kısmının ise gözaltına alındığını veya istismara uğradığını iddia etmişti.
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