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        Haberler Dünya Blinken, Refah'a olası kara saldırısını görüşmek için gelecek hafta İsrail'e geliyor

        Blinken, Refah'a olası kara saldırısını görüşmek için gelecek hafta İsrail'e geliyor

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail ordusunun Refah'a olası kara saldırısı ve Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası mutabakatını görüşmek için gelecek hafta İsrail'e geleceği bildirildi. Bu Blinken'ın 7 Ekim'den beri İsrail'e yaptığı 7. ziyaret olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 12:10 Güncelleme: 26.04.2024 - 12:10
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        Blinken 'Refah' için İsrail'e gidiyor
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        İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Blinken'ın 30 Nisan'da İsrail'i ziyaret edeceği belirtildi.

        Ziyarette Blinken'ın, İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı ve Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası gibi konuları İsrailli yetkililerle görüşeceği ifade edildi.

        Bunun, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgeye yapacağı 7. ziyaret olacağı kaydedildi.

        İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı

        Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

        İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısını "çok yakında" başlatacağını bildirmişti.

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