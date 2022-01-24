Dünyaca ünlü piyanistler Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner’in eşsiz resitali Bilkent Sahne AST’ta müzikseverler ile buluşuyor.

İki piyanistin farklı albümlerinden eserlere yer verdiği program, dinleyenleri Avrupa'dan Asya'ya uzanan büyülü bir yolculuğa çıkaracak. Beethoven'ın jazz armonileriyle, Aşık Veysel ezgilerinin klasik müzikle ve Mozart'ın Alla Turca'sının Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner düzenlemeleriyle buluştuğu benzersiz Blanc&Noir performansı; 2 Şubat saat 20.00’de Bilkent Sahne AST’ta müzikseverler ile bir araya gelecek.



Dünyaca ünlü sanat merkezlerinde konserlerine devam eden Blanc&Noir bu resitalde “Imagine” albümlerindeki eserlerinin ilk dinletisini Ankara'da gerçekleştirerek; Bilkent Sahne AST’ta bir ilke imza atacak. Bilkent Center, bu eşsiz konsere tüm müzikseverleri davet ediyor.

