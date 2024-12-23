Blake Lively'ye, eski rol arkadaşlarından destek
Blake Lively, 'It Ends With Us' filminde başrolleri paylaştığı rol arkadaşı Justin Baldoni'ye cinsel taciz ve itibarı zedeleme iddialarıyla açtığı davada yalnız bırakılmadı. 'The Sisterhood of the Traveling Pants' filmindeki rol arkadaşları, destek açıklaması yaptı
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ABD'li oyuncu Blake Lively, yaz aylarında vizyona giren 'It Ends With Us' filmindeki rol arkadaşı Justin Baldoni'ye cinsel taciz ve itibarını zedelemeye çalıştığı iddiasıyla dava açtı. Baldoni’nin hukuk ekibi ise yaptığı açıklamada, bu iddiaların "kesinlikle asılsız" olduğunu belirtti.
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Olay sonrası Blake Lively, 2005 yapımı ‘The Sisterhood of the Traveling Pants’ filmindeki rol arkadaşları Alexis Biedel, America Ferrera ve Amber Tamblyn'den destek gördü.
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"ONUNLA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"
Üç oyuncu dün yaptıkları ortak açıklamada; "20 yılı aşkın süredir Blake’in arkadaşları ve kız kardeşleri olarak, itibarını yok etmeye yönelik bildirilen kampanyaya karşı savaşırken onunla dayanışma içindeyiz" ifadelerine yer verdi.
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Blake Lively ve Justin Baldoni arasındaki gerginlik, filmin tanıtım sürecindeki yorumlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmişti.
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Blake Lively, konuyla ilgili açıklamasında; "Umarım yasal işlemim, suistimaller hakkında konuşan kişilere yönelik misilleme taktiklerinin üzerindeki perdeyi kaldırır ve başkalarının zarar görmesini engeller" dedi.
Fotoğraflar: Instagram