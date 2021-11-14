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Blake Lively: Kızlarımın beni çalışırken görmesi çok önemli! - Magazin haberleri

Blake Lively: Kızlarımın beni çalışırken görmesi çok önemli!

Kendisi gibi oyuncu olan Ryan Reynolds'la mutlu bir evlilik sürdüren Blake Lively, annelikle ilgili düşüncelerini dile getirdi. Üç kızı bulunan Lively, "Kızlarıma annelik dışında bir kimliğe sahip olduğunu gösterebilmem lazım" dedi

14.11.2021 - 16:54 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 'Gossip Girl' dizisinde canlandırdığı 'Serena' karakteri ile yıldızı parlayan Blake Lively, 2012 yılında ünlü aktör Ryan Reynolds ile nikah masasına oturmuştu. James (6), Inez (5) ve Betty (2) adında üç kızı bulunan Lively, samimi açıklamalarda bulundu.

  • People'a konuşan Blake Lively, çocuklarına annelik dışında bir kimliğe sahip olduğunu gösterebilmenin önemi hakkında konuştu.

  • "ELİMDEN GELDİĞİNCE ANNE OLARAK VARLIĞIMI HİSSETTİRMEK İSTİYORUM"

    34 yaşındaki oyuncu, "Elimden geldiği kadar bir anne olarak yanlarında bulunmak ve varlığımı hissettirmek istiyorum ama aynı zamanda en iyi anne olmanın en iyi yolunun onlara bir hayatınız olabileceğini, bir tutkunuz olabileceğini ve yalnızca anne olmak dışında bir kimliğe sahip olabileceğinizi göstermek olduğunu düşünüyorum." dedi.

  • Blake Lively, daha sonra "Onlara kendilerini güçlü biçimde ifade edebileceklerini ve her şeyin mümkün olduğunu öğretmek de çok önemli!" ifadelerini kullandı.

  • Ünlü oyuncuya göre, kızlarına bu dersi öğretmek için annelerinin çalıştığını görmelerini sağlamak gerekiyor. Blake Lively, ayrıca çocuklarını sık sık işe götürdüğünü açıkladı.

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