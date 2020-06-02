ABD'de bir polis memuru tarafından öldürülen George Floyd, sosyal medyada milyonlarca insan tarafından hashtag oluşturularak anılıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki sanatçı, sporcu ve siyaset adamları George Floyd'un canice öldürülmesinin ardından adalet vurgusu yapıyor. Peki Blackout Tuesday nedir, ne anlama geliyor? Blackout Tuesday neden gündem oldu?

BLACKOUT TUESDAY NEDİR?

Amerika'da George Floyd isimli Afrikalı - Amerikalı adamın kelepçelendikten sonra polis memuru Derek Chauvin'in en az yedi dakika boyunca Floyd'un boynuna diz çökmesi nedeniyle nefessiz kalarak öldürülmesinin ardından ırkçı hareketlere tepki amacıyla müzik endüstrisinin önde gelen isimlerinin öncülüğünde sosyal medya paylaşımlarının askıya alınıp, ekranların karartıldığı hareketin ve hashtag'in adıdır.

Sosyal medya uygulaması Instagram'da #blacktuesday hashtagi oldukça popüler oldu.