BlackBox’ta mart, Sunay Akın’ın Müzede Bir Meddah sohbetleriyle başlıyor

Sunay Akın’ın hikâyelerle bezeli “Müzede Bir Meddah” programıyla başlayacak olan bu sanat dolu ay, Ayşegül Sönmez’in 1960’ların sanat akımlarını ele aldığı semineri, Gül İrepoğlu’nun kadın emeğini merkeze alan konferansı ve Seza Sinanlar Uslu’nun Onlar Grubu’nun sanatçı kadınlarını anlattığı etkinlikle devam edecek.

Ayşe Köksal ile “Görmenin Halleri” konuşma serisinin ilkinde gelenek ile yeninin birbiriyle kurduğu yıkıcı-yaratıcı ilişki, “Tanıdıkların Gözünden”de ise geleneksel sanata getirdiği özgün yorumla Mehmet Pesen konuşulacak.

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Opera tutkunları için Giuseppe Verdi’nin “Rigoletto”sunun perde arkası, tiyatro severler içinse Uğur Uzunel’in İstanbul hafızasına dair samimi anlatımı bu ayın dikkat çeken etkinlikleri arasında yer alıyor.

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Sunay Akın, geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören “Müzede Bir Meddah” konuşmalarıyla Ramazan süresince yeniden BlackBox’a konuk oluyor. “Hilali Beklerken” başlıklı ilk etkinlik, 1 Mart Cumartesi saat 14.00’te düzenlenecek. Sunay Akın’ın hikâyelerle zenginleştireceği bu sohbetler, 9-15-22 Mart tarihlerinde de devam edecek.

Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez’in her ay farklı bir on yıllık dönemin en etkili sanat akımını ele aldığı “Ayşegül 20. Yüzyılda” semineri, mart ayında 1960’lı yılların sanat anlayışına odaklanıyor. 2 Mart Pazar günü 14.00’te düzenlenecek seminerde Sönmez, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki eserlerden yola çıkarak, 1960’lı yılları şekillendiren ve günümüz sanatı üzerinde de derin izler bırakan akımları değerlendirecek.

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Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergisinden ilham alan “Gül İrepoğlu Anlatıyor” konferansları mart ayında kadınların, ressamların fırçasında canlanarak kalıcılaşan emeğine dikkat çekiyor. 6 Mart Perşembe saat 14.00’te düzenlenecek “Tuvalde Kadın Emeği” başlıklı konferansta, dünya ve Türk resim sanatı tarihinden örneklerle, ürün ekip hasat eden, ürününü pazarda değerlendiren, evi çekip çeviren, besleyen, öğreten, eli hünerli kadınlar ele alınacak.

Sanat tarihinde hafiyeliğe çıktığımız “Seza Sinanlar Uslu ile İz Sürüyoruz” seminerlerinin 14 Mart Cuma günü 14.00’te düzenlenecek etkinliği, “Onlar Grubu’nun Sanatçı Kadınları” başlığını taşıyor. Prof. Dr. Seza Sinanlar Uslu, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi koleksiyonundaki eserleri de konu edineceği seminerde Leyla Gamsız, Alis Aş, Fikret Elpe, Saynur Kıyıcı, İvi Stangali, Maryam Özacul, Nevin Çokay ve Fahrünnisa Sönmez’i tanıtacak. Sanat tarihçisi Doç. Dr. Ayşe H. Köksal’ın moderatörlüğündeki “Görmenin Halleri” etkinliği, Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’nda bulunan eserleri, farklı uzmanlıklara sahip konuşmacılarla buluşturuyor. 19 Mart Çarşamba saat 14.00’te düzenlenecek ilk etkinlikte, sanat tarihçi Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu, “gelenek” kavramını tartışmaya açmak için BlackBox’ta olacak. Geç Osmanlı dönemi görsel kültürü üzerine yoğunlaşan Okçuoğlu ve Köksal, koleksiyondaki eserler üzerinden gelenek ile yeninin birbiriyle kurduğu ilişkinin izini sürecek. Türk resim sanatının usta isimlerinin hayatlarını, ilham kaynaklarını ve iz bırakan eserlerini konu alan “Tanıdıkların Gözünden” serisinin 21 Mart Cuma günü 14.00’te düzenlenecek etkinliğinde, geleneksel Türk motiflerini modern resim teknikleriyle birleştirerek özgün bir üslup geliştiren Mehmet Pesen konuşulacak. Anadolu yaşamını ve kültürünü yansıttığı eserleriyle resim sanatına yeni bir soluk getirmiş Pesen’i, oğlu Aydın Pesen anlatacak. “Opera’nın Perde Arkası” etkinlikleri Giuseppe Verdi’nin operalarıyla devam ediyor. 23 Mart Pazar günü 14.00’te düzenlenecek etkinlikte, Victor Hugo’nun “Le roi s’amuse” adlı oyunundan uyarlanan Rigoletto operası konuşulacak. Sanatseverler, baba-kız ilişkisi, güç ve yozlaşma, fedakârlık ve intikam gibi konuları ele alan bu eserin hikâyesini, opera yönetmeni Figen Ayhan’ın anlatımı ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının performansları eşliğinde takip edecek. Dünya Tiyatro Günü’nde BlackBox’ta buluşalım. İstanbul’da yaşayan ve üreten, eserleriyle şehre ve insanlara ilham veren sanatçıları ve yazarları bir araya getiren “İstanbul Hafızası” etkinliğinde, kültür sanat gazetecisi Bahar Çuhadar’ın konuğu Uğur Uzunel olacak. Televizyon ve sinemadaki projeleriyle beğeni kazanan Uzunel, bu sezon sanatseverlerle buluşan “Baba” oyununun rejisinde gösterdiği başarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Uzunel, 27 Mart Perşembe günü 14.00’te başlayacak söyleşide, kendi İstanbul’unu anlatacak.