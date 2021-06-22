Black Panther filmi oyuncuları kimler? Black Panther konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bilimkurgu/aksiyon türündeki filmin başrolünde başarılı isimler yer alıyor.

BLACK PANTHER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o

BLACK PANTHER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Babasının ölümünden sonra Wakanda Kralı olan T'Challa, hakkı olan tahta sahip çıkmak için izole yaşayan ancak teknolojik açıdan ileri seviyede olan halkına geri döner. Ancak güçlü bir eski düşman yeniden ortaya çıktığında, T'Challa'nın yeterliliği, Wakanda'nın ve tüm dünyanın kaderini tehlikeye atan korkunç bir çatışmaya girince test edilir. İhanet ve tehlike ile karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmek, halkının güvenliğini ve yaşam biçimini korumak için müttefiklerini toplamalı ve gücünü serbest bırakmalıdır...