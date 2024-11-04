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        Haberler Bilgi Gündem BLACK FRİDAY TARİHİ 2024: Black Friday (Efsane Cuma) indirimleri ne zaman başlıyor, hangi günlere denk geliyor? Kasım İndirimi tarihleri

        Black Friday yaklaşıyor! Black Friday ne zaman başlayacak?

        Kasım ayı, alışveriş meraklılarının heyecanla beklediği indirim kampanyalarına ev sahipliği yapıyor. Black Friday olarak bilinen ve Efsane Cuma adıyla anılan indirim günleri için geri sayım devam ederken, tüketiciler indirimlerin hangi günlerde ve hangi ürünlerde olacağını araştırmaya başladı. Kasım ayına girilmesiyle birlikte e-ticaret platformları, teknoloji, giyim, mobilya ve market alışverişi gibi pek çok kategoride büyük fırsatlar sunacaklarını duyurdu. Peki, Kasım indirimleri ve Efsane Cuma fırsatları ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 22:21 Güncelleme: 05.11.2024 - 00:21
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        • 1

          Dünya çapında alışveriş tutkunları arasında büyük ilgi gören Black Friday indirimleri için geri sayım başladı. Kasım ayının gelmesiyle birlikte, tüketiciler "Kasım indirimleri ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bu yılki Efsane Cuma indirimlerinde, teknolojiden giyime uzanan geniş bir ürün yelpazesi cazip fiyatlarla sunulacak. Alışveriş meraklıları, hem e-ticaret sitelerinde hem de mağazalarda sunulacak indirim fırsatlarıyla ihtiyaçlarını avantajlı fiyatlarla karşılama imkânı bulacak. Peki, 2024 Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar…

        • 2

          BLACK FRIDAY (EFSANE CUMA) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Black Friday olarak bilinen indirim dönemi her yıl Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk geliyor. Buna göre; 2024 Efsane Kasım indirimleri 29 Kasım Cuma gününde yapılacak.

        • 3

          EFSANE KASIM İNDİRİMLERİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

          Black Friday indirimleri genellikle yalnızca 24 saat sürüyor. Ancak yoğun talep ve artan ilgi sebebiyle birçok mağaza, kampanya süresini birkaç güne kadar uzatabiliyor. Bu sayede indirimler 3-4 gün boyunca devam ederek alışverişseverlere daha fazla fırsat sunuyor.

        • 4

          BLACK FRİDAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?

          ABD'de Şükran günü olan Kasım’ın dördüncü cuma gününü ifade ediyor ve 1952’den bu yana Noel alışveriş sezonunun ilk günü kabul edilerek indirimler yapılıyor.

        • 5

          Dükkanların çok erken bir saatte hava aydınlanmadan açılması ve hava kararmadan da kapanmaması nedeniyle de bu güne 'black' adı veriliyor. Bu tabirin ilk kez Philadelphia kentinde kullanıldığı tahmin ediliyor. Bu ifade tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedidi.

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