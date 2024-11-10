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        Haberler Bilgi Gündem Black Friday (Efsane Cuma) indirimleri ne zaman başlıyor, hangi günlere denk geliyor? Kasım İndirimi tarihleri

        Black Friday (Efsane Cuma) indirimleri ne zaman başlıyor, hangi günlere denk geliyor?

        Kasım ayı, alışveriş dünyasında heyecanla beklenen indirim kampanyalarına sahne oluyor. Özellikle "Black Friday" ya da ülkemizde bilinen adıyla "Efsane Cuma" için geri sayım başladı. Teknoloji, giyim, mobilya ve market alışverişi gibi birçok alanda cazip fırsatlar sunacağını duyuran e-ticaret platformları, tüketicilerin ilgisini üzerine çekiyor. Kasım indirimleriyle birlikte alışveriş tutkunları, geniş bir ürün yelpazesinde avantajlı fiyatlarla ihtiyaçlarını karşılamaya hazırlanıyor. Peki, 2024 Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak? İşte alışveriş meraklılarının merakla beklediği detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 22:02 Güncelleme: 11.11.2024 - 00:14
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        • 1

          Kasım ayı, yılın en büyük alışveriş kampanyalarına ev sahipliği yaparken, Black Friday indirimleri için geri sayım başladı. E-ticaret siteleri ve mağazalar, teknolojiden giyime birçok kategoride büyük fırsatlar sunacaklarını duyurdu. Tüketiciler, "Kasım indirimleri ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt ararken, Efsane Cuma fırsatlarıyla ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılama şansı bulacak. İşte merakla beklenen Efsane Cuma indirimleri hakkında bilmeniz gerekenler…

        • 2

          BLACK FRIDAY (EFSANE CUMA) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Black Friday olarak bilinen indirim dönemi her yıl Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk geliyor. Buna göre; 2024 Efsane Kasım indirimleri 29 Kasım Cuma gününde yapılacak.

        • 3

          EFSANE KASIM İNDİRİMLERİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

          Black Friday indirimleri genellikle yalnızca 24 saat sürüyor. Ancak yoğun talep ve artan ilgi sebebiyle birçok mağaza, kampanya süresini birkaç güne kadar uzatabiliyor. Bu sayede indirimler 3-4 gün boyunca devam ederek alışverişseverlere daha fazla fırsat sunuyor.

        • 4

          BLACK FRİDAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?

          ABD'de Şükran günü olan Kasım’ın dördüncü cuma gününü ifade ediyor ve 1952’den bu yana Noel alışveriş sezonunun ilk günü kabul edilerek indirimler yapılıyor.

        • 5

          Dükkanların çok erken bir saatte hava aydınlanmadan açılması ve hava kararmadan da kapanmaması nedeniyle de bu güne 'black' adı veriliyor. Bu tabirin ilk kez Philadelphia kentinde kullanıldığı tahmin ediliyor. Bu ifade tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedidi.

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