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        Haberler Müzik Black Coffee, İstanbul'da konser verecek - Magazin haberleri

        Black Coffee, İstanbul'da konser verecek

        Grammy ödüllü rekortmen DJ Black Coffee, 19 Ekim'de İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 12:40 Güncelleme: 17.07.2024 - 12:40
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        Rekortmen DJ, İstanbul'a geliyor
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        Elektronik müziği, caz, R&B ve soul müzikle harmanlayıp, Afrika ritimleriyle zenginleştiren Black Coffee, 19 Ekim'de müzikseverlerle buluşacak.

        Beşiktaş Kültür Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre; Grammy ödüllü müzisyen, Maximum Uniq Açıkhava'da konser verecek.

        Güney Afrika'da 1976'da dünyaya gelen Black Coffee, Mandela'nın hapishaneden çıkışını kutlayan kalabalığa doğru giden bir taksinin çarpması sonucu 1990'dan beri sadece sağ kolunu kullanarak müzik yapıyor.

        Black Coffee, Cape Town'daki konserinde 60 saat kesintisiz müzik yaparak, "Tek kol ile çalınan en uzun DJ seti" dünya rekorunu kırdı.

        Alicia Keys ve Drake gibi ünlü isimlerle iş birliği yaparak da adından söz ettiren müzisyen, Pharrell Williams, Diplo, RyX, Usher ve David Guetta'nın misafir sanatçı olarak yer aldığı 6. albümü "Subconsciously" ile 64. Grammy Ödüllerinde "En İyi Dans/Elektronik Müzik Albümü" ödülünün sahibi olmuştu.

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        #Black Coffee

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