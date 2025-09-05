Habertürk
        Haberler Müzik Black Coffee, Antalya'da konser verdi

        Black Coffee, Antalya'da konser verdi

        Elektronik müziğin figürlerinden biri olan Grammy ödüllü Black Coffee, Antalya'nın Serik ilçesinde sahne aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 08:19 Güncelleme: 05.09.2025 - 08:19
        Ödüllü DJ Antalya'da
        Asıl adı Nkosinathi Innocent Maphumulo olan Güney Afrikalı DJ Black Coffee, Antalya'nın Serik ilçesinde sevenleriyle bir araya geldi. Afrika'nın ritimlerini caz ve house müzikle harmanlayan Black Coffee'nin sahne performansı yaklaşık 2 saat sürdü.

        BLACK COFFEE HAKKINDA

        Elektronik müzik dünyasında bir ikon haline gelen ve egzotik melodileriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Black Coffee, Güney Afrikada 1976'da dünyaya geldi.

        Sanatçı, 1990'da, Mandela'nın hapishaneden çıkışını kutlayan kalabalığa doğru giden bir taksinin çarpması sonucu sadece sağ kolunu kullanarak müzik yapıyor.

        Black Coffee, Cape Town'daki konserinde 60 saat kesintisiz müzik yaparak, 'Tek kol ile çalınan en uzun DJ seti' dünya rekorunu kırmıştı.

        #Black Coffee
        #Antalya

