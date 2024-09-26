Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş Avrupa Ligi ilk maçına çıkıyor! Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Ajax BJK maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Ajax Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan siyah beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oluyor. Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamak isteyen Kara Kartal, zorlu deplasmanda 3 puan hedefliyor. Beşiktaş UEFA kadrosu belli oldu. Peki Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ajax Beşiktaş maçı şifresiz mi? İşte BJK UEFA Avrupa Ligi maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylı bilgiler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 08:37 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Hollanda ekibi Ajax deplasmanında sahaya çıkacak. Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan siyah beyazlı ekip, 13 puanla 3. sırada yer alıyor. Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Kara Kartal, rakibi karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Peki Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK UEFA Avrupa Ligi maçı şifresiz mi? İşte Ajax Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylı bilgiler.

        • 2

          AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Ajax Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı, 26 Eylül 2024 Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak.

        • 3

          AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Ajax Beşiktaş maçı, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

          Johan Cruijff Arena’da oynanacak mücadeleyi İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Brooks’un yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan yapacak.

        • 4

          MUTEMEL 11'LER

          Ajax: Pasveer, Rensch, Hato, Ahmetcan, Sutalo, Henderson, Taylor, Godts, Jim, Traore, Weghorst

          Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Felix, Masuaku, Rasihca, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile

        • 5

          BEŞİKTAŞ'IN AJAX MAÇI KADROSU

          Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

          Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Svensson, Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Uduokhai, Immobile, Mario, Zainutdinov, Muçi, Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Emirhan Topçu, Onana, Ndour, Can Keleş, Fernandes, Mustafa Hekimoğlu.

        • 6

          KARA KARTAL İLK PEŞİNDE!

          Beşiktaş, Ajax ile oynadığı 6 müsabakadan da mağlup ayrıldı.

          Siyah-beyazlılar, Hollanda ekibiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (1966), UEFA Kupa Galipleri Kupası (1993) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (2021) toplam 6 kez karşı karşıya geldi.

          Ajax 6 maçta da Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 3 kez fileleri havalandırırken, Hollanda ekibi ise 14 gol kaydetti.

          Beşiktaş, Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde çıkacağı mücadelede Ajax karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

        • 7

          BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

          26 Eylül | Ajax-Beşiktaş

          3 Ekim | Beşiktaş-Eintracht Frankfurt

          24 Ekim | Lyon-Beşiktaş

          6 Kasım | Beşiktaş-Malmö

          28 Kasım | Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv

          12 Aralık | Bodo Glimt-Beşiktaş

          22 Ocak | Beşiktaş-Athletic Bilbao

          30 Ocak | Twente-Beşiktaş

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Drift magandası baba-oğul polise silah çekti!
        Drift magandası baba-oğul polise silah çekti!
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Müşterileri bindi kendisi binmedi
        Müşterileri bindi kendisi binmedi
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        Trump'tan İran'a: "Ülkenizi yerle bir ederiz derdim"
        Trump'tan İran'a: "Ülkenizi yerle bir ederiz derdim"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        Rıdvan Dilmen: Büyük santrfor!
        Rıdvan Dilmen: Büyük santrfor!
        Dünya'nın geçici süreliğine 'bir tane daha Ay'ı olacak'
        Dünya'nın geçici süreliğine 'bir tane daha Ay'ı olacak'
        Komşu'ya Aslan pençesi!
        Komşu'ya Aslan pençesi!
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        İklim değişikliği migrenin de seyrini değiştirdi!
        İklim değişikliği migrenin de seyrini değiştirdi!
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları artıyor
        Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları artıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze çağrısı dünya basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze çağrısı dünya basınında
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Habertürk Anasayfa