Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Ajax Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan siyah beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oluyor. Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamak isteyen Kara Kartal, zorlu deplasmanda 3 puan hedefliyor. Beşiktaş UEFA kadrosu belli oldu. Peki Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ajax Beşiktaş maçı şifresiz mi? İşte BJK UEFA Avrupa Ligi maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylı bilgiler.
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Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Hollanda ekibi Ajax deplasmanında sahaya çıkacak. Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan siyah beyazlı ekip, 13 puanla 3. sırada yer alıyor. Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Kara Kartal, rakibi karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Peki Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK UEFA Avrupa Ligi maçı şifresiz mi? İşte Ajax Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylı bilgiler.
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AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ajax Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı, 26 Eylül 2024 Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak.
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AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Ajax Beşiktaş maçı, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Johan Cruijff Arena’da oynanacak mücadeleyi İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Brooks’un yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan yapacak.
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MUTEMEL 11'LER
Ajax: Pasveer, Rensch, Hato, Ahmetcan, Sutalo, Henderson, Taylor, Godts, Jim, Traore, Weghorst
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Felix, Masuaku, Rasihca, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile
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BEŞİKTAŞ'IN AJAX MAÇI KADROSU
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Svensson, Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Uduokhai, Immobile, Mario, Zainutdinov, Muçi, Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Emirhan Topçu, Onana, Ndour, Can Keleş, Fernandes, Mustafa Hekimoğlu.
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KARA KARTAL İLK PEŞİNDE!
Beşiktaş, Ajax ile oynadığı 6 müsabakadan da mağlup ayrıldı.
Siyah-beyazlılar, Hollanda ekibiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (1966), UEFA Kupa Galipleri Kupası (1993) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (2021) toplam 6 kez karşı karşıya geldi.
Ajax 6 maçta da Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 3 kez fileleri havalandırırken, Hollanda ekibi ise 14 gol kaydetti.
Beşiktaş, Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde çıkacağı mücadelede Ajax karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.
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BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
26 Eylül | Ajax-Beşiktaş
3 Ekim | Beşiktaş-Eintracht Frankfurt
24 Ekim | Lyon-Beşiktaş
6 Kasım | Beşiktaş-Malmö
28 Kasım | Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv
12 Aralık | Bodo Glimt-Beşiktaş
22 Ocak | Beşiktaş-Athletic Bilbao
30 Ocak | Twente-Beşiktaş