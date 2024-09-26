Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Hollanda ekibi Ajax deplasmanında sahaya çıkacak. Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan siyah beyazlı ekip, 13 puanla 3. sırada yer alıyor. Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Kara Kartal, rakibi karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Peki Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK UEFA Avrupa Ligi maçı şifresiz mi? İşte Ajax Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylı bilgiler.