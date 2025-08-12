Habertürk
        Bjarte Lunde Aarsheim: İlk gol bizim için çok önemli

        Bjarte Lunde Aarsheim: İlk gol bizim için çok önemli

        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın İstanbul Başakşehir'e konuk olacak Norveç temsilcisi Viking'in teknik direktörü Bjarte Lunde Aarsheim, oyun tarzlarını koruyacaklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        12.08.2025 - 19:26
        "İlk gol bizim için çok önemli"
        Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Aarsheim, "Çok gol atıp çok gol yiyoruz. Savunmamız şu an sezon başına göre daha iyi. Yarın çok iyi bir takımla oynayacağız. Oyun tarzımız değişmeyecek. İlk maçta iklim ve zeminle avantajımız vardı ancak biz de sıcakta oynamaya alışkın bir takımız. Bunların büyük avantajı olduğunu düşünmüyorum. Kendi tarzımızda oynayacağız. Bu maçta da aynısını yaparak kazanmaya çalışacağız." diye konuştu.

        Başakşehir'in geçtiğimiz hafta maç yapmamasının büyük bir avantaj olmadığını kaydeden Aarsheim, yarınki karşılaşmaya tam kadro çıkmayı umduklarını aktardı.

        İlk maçtaki 3-1'lik skora değinen Aarsheim, "Buraya zor bir başlangıçla geliyoruz. İlk gol bizim için çok önemli. Maçın penaltılara gitmesi bizim isteyebileceğimiz bir şey. Rakibimize çok büyük saygımız var. Potansiyelinde oynayan bir Viking'in buradan tur atlayabileceğini düşünüyorum." dedi.

        Başakşehir için de Avrupa'nın önemli olduğundan bahseden Aarsheim, "Saygı duyuyorlardır. Büyük bir galibiyetle geldiler. Kesinlikle mutlulardır. Hazır olduklarına eminim. Avrupa'nın onlar için önemli olduğunu biliyorum. Öne geçersek umudumuz ve enerjimiz artar." ifadelerini kullandı.

        ZLATKO TRIPIC: LİGE KALMAK BİZİM HAYALİMİZ

        Viking'in eski Göztepeli futbolcusu Zlatko Tripic ise şunları söyledi:

        "İyi bir takım olduklarını biliyorum. Evimizde onlara çok şans vermedik ama buldukları şansları kaliteleriyle değerlendirerek bizi cezalandırdılar. Cesaret ortaya koyup kazanacağımıza inanırsak, kazanabileceğimizi takım arkadaşlarıma söyledim. Turu geçmek bizim için çok önemli. Maça çok odaklanmamız lazım. Lige kalmak bizim hayalimiz. Futbolcu olarak isteğim burada biraz eğlenmek. Burası harika bir şehir ve ülke."

