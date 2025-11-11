Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale Béjart Ballet Lausanne İstanbul'a geliyor

        Béjart Ballet Lausanne İstanbul'a geliyor

        Modern dansın efsane ismi Maurice Béjart'ın kurucusu olduğu Béjart Ballet Lausanne, 20–21–22 Şubat 2026 tarihlerinde Zorlu PSM sahnesinde sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 15:47 Güncelleme: 11.11.2025 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Béjart Ballet Lausanne İstanbul'a geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        40 dansçıdan oluşan ve her yıl 70’ten fazla gösteriyle 100 binden fazla izleyiciye ulaşan Béjart Ballet Lausanne, dünya dans sahnesinde bir marka olmaya devam ediyor. Ünlü topluluk bir yandan kurucusu ve çok sayıda efsanevi koreografinin yaratıcısı Maurice Béjart’ın hâlâ dünyanın dört bir yanında büyüleyiciliğini koruyan eserlerini sahnelerken, diğer yandan da repertuvarına yeni eserler kazandırmayı sürdürüyor.

        Topluluk, şubat ayında yeniden İstanbul’da izleyiciyle buluşuyor. 20–21–22 Şubat 2026 tarihlerinde Zorlu PSM sahnesinde gerçekleşecek gösterilerde topluluk hem Maurice Béjart’ın unutulmaz eserlerini hem de yeni bir koreografiyi sahneleyecek.Béjart Ballet Lausanne İstanbul’da üç bölümden oluşan bir programla sahnede olacak. Riva & Repele ikilisinin Béjart Ballet Lausanne için hazırladığı yeni eseri “OSKAR”ın dünya prömiyeri bu programda yer alacak. OSKAR Türkiye’de ilk kez izleyiciyle buluşacak.

        REKLAM

        Programın diğer iki bölümünde ise Béjart’ın iki başyapıtı yer alıyor: Igor Stravinsky’nin müziğiyle sahnelenen Firebird, yeniden doğuşun simgesi olan Anka Kuşu’nun hikayesini Béjart’ın özgün koreografisiyle sahneye taşıyor. Ravel’in müziğiyle özdeşleşen Boléro ise, hareketin ve ritmin sahnede yarattığı büyüleyici gücüyle dans tarihinin en unutulmaz eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.

        Béjart’ın mirası Julien Favreau yönetiminde

        1987’de Maurice Béjart tarafından kurulan topluluk, onun ölümünden sonra da sanatsal mükemmelliğini koruyarak yoluna devam etti. 2024 yılında Béjart Ballet Lausanne’ın sanat yönetmenliğini devralan Julien Favreau, Béjart’ın estetik anlayışını çağdaş bir çizgide sürdürerek yeni kuşak koreograflara alan açıyor. Favreau, Béjart’ın “insanı merkeze alan” dans felsefesini koruyarak repertuvara yenilikçi bir soluk getiriyor.

        REKLAM

        Topluluk, Gen-Z Entertainment tarafından Viyana’da gerçekleştirilecek turnesinde “Ballet For Life”ı sahneledikten sonra şubat ayında İstanbul’da seyirciyle buluşacak Béjart Ballet Lausanne bugüne kadar Tokyo’daki NHK Hall, Moskova’daki Kremlin Sarayı, Atina’daki Herodes Atticus Odeonu, Paris’teki Palais des Congrès ve Brüksel’deki Forest National gibi dünyanın en büyük sahnelerinde binlerce izleyiciyle buluştu.

        Gösterinin biletlerine Biletinial'da satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zorlu PSM
        #Béjart Ballet Lausanne
        #Opera
        #bale
        #Maurice Béjart
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        Ağabey ağır yaralı kardeşi öldü! İki kardeşe yaylım ateşi!
        Ağabey ağır yaralı kardeşi öldü! İki kardeşe yaylım ateşi!
        Köprü inşaatında iskele çöktü! 3 kişi öldü!
        Köprü inşaatında iskele çöktü! 3 kişi öldü!
        Diş hekimi eşini öldürdü hakimi suçladı!
        Diş hekimi eşini öldürdü hakimi suçladı!
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        Büyükçekmece'de seri cinayetler! 3 kişiyi öldürdü!
        Büyükçekmece'de seri cinayetler! 3 kişiyi öldürdü!
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Habertürk Anasayfa