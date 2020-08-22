Bizim İçin Şampiyon oyuncuları kimler? Bizim İçin Şampiyon filminin konusu ne? soruları film ile ilgili bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Bizim İçin Şampiyon filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız'ın oturduğu Bizim İçin Şampiyon filminin oyuncu kıadrosunda Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah, Fikret Kuşkan, Erdem Akakçe, Ali Seçkiner Alıcı, Merve Altınkaya ve Serkan Ercan yer alıyor.

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON KONUSU

İstanbul’a iyi bir jokey olmak için gelen Halis Karataş’ın bu hayalini gerçekleştirme serüveni, Bold Pilot’la tanışmasıyla başlar. Ama bu yolculuğun sonunda ortaya çıkan tablo, Halis’in beklentisinin çok üstündedir: ikisi de efsane olmuşlardır. Yola, ikisinin de çok sevdiği birini, Begüm’ü, hayata bağlamak amacıyla çıkarlar; ama beklemedikleri bir şey olur: Koca bir topluma umut olurlar. 1990’ların ortaları. Türkiye’nin siyasal kararsızlık, enflasyon ve umutsuzlukla bunaldığı yıllar. Umutların neredeyse tükendiği o yıllarda halk katıldığı tüm yarışları en sondan gelerek kazanmayı başaran bu ata ve jokeyine yürekten bağlanır. Çünkü o insanlar kendilerini yarışın son metrelerinde bu ikilinin bulunduğu yerde hissederler: En geride. Ama bu kazanmayacakları anlamına gelmez. Çünkü yarış bitiş çizgisinde bitmektedir ve o çizgiyi ilk geçen Bold Pilot ve üstündeki Halis Karataş’tır.