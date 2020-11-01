Bizim İçin Şampiyon oyuncuları kimler? Bizim İçin Şampiyon konusu nedir? Sorusu sinema severer tarafından merak konusu oldu. 7 Aralık 2018 yılında vizyona giren Bizim İçin Şampiyon filmi efsane jokey Halis Karataş ile Begüm Atman'ın hayatını konu alıyor.
BİZİM İÇİN ŞAMPİYON OYUNCULARI KİMLER?
Ekin Koç (Halis Karataş)
Farah Zeynep Abdullah (Begüm Atman)
Fikret Kuşkan (Özdemir Atman)
Sibel Taşcıoğlu (Meral Atman)
Ali Seçkiner Alıcı (Hasan Karataş)
Serkan Ercan (Yaşar)
Erdem Akakçe (Mümin Çılgın)
Sekvan Serinkaya (Gülağa)
Merve Altınkaya (Zeynep Atman)
Melis Sezen (Esra Atman)
Şenay Dede (Lale Atman)
Mert Denizmen (Tuncay Uşaklı)
Oğuz Kara (Erdi Karataş)
Nurhan Özenen (Doktor Neşe)
Burak Tamdoğan (Doktor Hakan)
Nalan Kuruçim (Meliha Karataş)
BİZİM İÇİN ŞAMPİYON KONUSU NEDİR?
Şampiyon, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, Türk atçılığının önemli ismi Özdemir Atman’ın sahibi olduğu Bold Pilot, at yarışı ile ilgilenmeyenlerin bile sevgisini kazanan bir attır. Bold Pilot ve onun daimi jokeyi Halis Karataş, birlikte unutulmaz başarılara imza attılar. İkilinin 1996 yılı Gazi Koşusu’ndaki 2:26:22’lik rekoru hala geçilemedi. Bold Pilot'ın diğer bir başarısı da, Halis Karataş ve Begüm Atman’ın bir araya gelmesine vesile olması. Ünlü jokey ve Begüm Atman arasındaki destansı aşkın konu edildiği filmin yönetmen koltuğunda, Ahmet Katıksız oturuyor. Senaryosunu Katıksız ile Serkan Yörük’ün kaleme aldığı filmde ünlü jokey Halis Karataş’a Ekin Koç, Begüm Atman’a ise Farah Zeynep Abdullah hayat veriyor. Türkiye Jokey Kulübü eski başkanlarından Özdemir Atman’ı ise usta oyuncu Fikret Kuşkan canlandırıyor.
BİZİM İÇİN ŞAMPİYON FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri Adapazarı, Bursa ve Konya gibi illerde de çekilirken filmin çekimleri 50 gün sürmüştür.
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