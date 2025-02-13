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        Haberler Gündem Bitlis'te duvara çarpan halk otobüsündeki 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Halk otobüsü duvara çarptı: 4 yaralı

        Bitlis'te kale duvarına çarpan özel halk otobüsündeki 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 18:44 Güncelleme: 13.02.2025 - 18:44
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        Halk otobüsü duvara çarptı: 4 yaralı
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        Çarşı merkezinde sürücüsü öğrenilemeyen özel halk otobüsü, yokuştan inerken Bitlis Kalesi'nin duvarına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yol bir süre trafiğe kapatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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